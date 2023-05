Comcor, prova di forza a Cagliari Modena resta leader della Serie A

cagliari

6

comcor modena

19

CAGLIARI: Turino, Martinez dh, Angioi, Cuesta Lindsay, Ebau, Cavallaro, Hernandez, Perez, Cambarau. Lanc: Castamera (Perdente). Murgia.

MODENA: Hernandez, Bonilla (Cirilli), Calasso, Russo, Scala, Corbino, Bakkali, Scerrato dh. Lanc: Soto (Vincente), Di Giacomo, Infante J. Punti: CAG 310 010 1 (Pu.6, Bv.9). MO 326 503 0 (Pu.19, Bv.15).

Gara Uno – Partenza sprint di una Comcor in giornata. A farne le spese il Cagliari, costretto a inseguire i gialloblù per tutta la gara. Conclusa alla settima ripresa per manifesta superiorita. Sul monte di lancio, l’ottimo Erik Soto tiene bene in partita i gialloblù, incassa 7 valide, 4 punti indolori. La giornata di grazia dei bomber gialloblù di fatto rovescia il risultato. Contesa sempre in mano della Comcor che macina punti su punti, un vero e proprio crescendo di battute valide e segnature. I padroni di casa sono storditi e accusano il colpo incassando punti pesanti. La svolta definitiva nella terza e quarta ripresa da 6 prima e 5 punti dopo con mattatori gli attaccanti gialloblù. Su tutti Bonilla, Scala (3 valide), Henriquez, Calasso, Corbino, Russo (2 valide), Comcor al top.

CAGLIARI: Turino, Martinez, Angioi, Cuesta Lindsay, Ebau, Castamera, Hernadez, Perez dh, Cambarau. Lanc: Hidalgo, Hurdaneta (Vincente)

MODENA: Henriquez, Infante Carlos, Bonilla, Russo, Calasso, Scala, Corbino dh, Infante J. Scerrato.

Lanc: Hurtado, Ventura, Calero (Perd) Punti: CA 002 020 020 Pu. 6, bv.10. MO 100 030 000 Pu. 4. Bv.8

Gara Due – Comcor strappa di forza un pareggio e resta leader della Serie A. In attesa dello ’spareggio’ di sabato prossimo al Torri col Brescia. Hurtado in giornata nella sfida contro Hidalgo. Modena di forza si porta sul 4 a 2 a fine 5° inning con ospiti di forza vanno sul 4 a 4. Nel momento caldo entra prima Ventura, senza danni, Calero parte bene ma incassa 2 punti: 6 a 4 finale.

Classifica: Modena (6 Vinte2 Perse), Torino (42), Brescia, Senago (33), Cagliari (44), S.Torino (06).

Giorgio Antonelli