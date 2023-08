Comcor rivelazione dell’anno Per il presidente Campioli "è una stagione storica"

Magic moment baseball modena. "Storica stagione", cosi il presidente Claudio Campioli che aggiunge: "Siamo orgogliosi piu che mai in corsa, per una annata agonistica storica, da incorniciare". Prima la Stella d’ Oro del Coni per meriti sportivi al Modena Baseball premiato dal presidente Coni, Giovanni Malago’. Poi i quarti di finale scudetto in calendario dal 15 agosto in avanti. "Sono grande motivo, di ringraziamenti, in largo anticipo, ai nostri atleti, dalla A alle giovanili, agli staff dei nostri tecnici, dirigenti e addetti ai lavori, per continuare un grande sogno, il piu lungo possibile, tutto da vivere ancora fino alla fine molto intensamente, che potrebbe riservare, altre sorprese, per una Comcor Modena squadra rivelazione della stagione agonistica di A".

Con risultati tecnici "al di là di ogni piu rosea previsione ci ritroviamo col morale alle stelle, modena è pronto a offrire ancora mille emozioni a non finire". Come non accadeva da oltre 20 anni, "finale scudetto tricolore perso con Fortitudo Bologna – continua Campioli – per una stagione da favola con una nuova rosa, assemblata, col massimo rendimento vecchia e nuova guardia, da un manager del valore di Marco Nanni. Noi ci crediamo, essere sfavoriti diventa valore aggiunto".

Al di là di ogni piu rosea previsione, continua l’avventura scudetto, con S. Marino Campione Italia o Fortitudo Bologna, dopo i ’recuperi’. Inizio al Torri, martedi 15 agosto gara uno, replica al Torri gara due 16 agosto, in trasferta San Marino o Bologna, gara tre sabato 19, gara quattro domenica 20, eventuale gara 5 lunedi 21, per semifinale scudetto. Con grandi ambizioni, arriva per Modena baseball la ciliegina sulla torta, il giovane prospetto Infante Junior, in maglia azzurra per gli europei in Austria. Forte di un campionato ottimale in serie A, come – utility – esterno e pitcher closer. "Obiettivo migliorare – bronzo – 3° posto 2021 dietro Olanda, Germana – cosi D’ Auria manager – contento della rosa, mi avrebbe fatto piacere schierare anche i prospetti italiani, under 23, che giocano negli usa – continua – siamo pronti a farci valere per medaglia oro under 23".

Giorgio Antonelli