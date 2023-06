Comcor sfiora l’impresa

macerata

2

comcor modena

1

MACERATA: Garcia, Morresi, Lopez, Pereira, Carrera, Garcia, Gotera, dh, Splendiani, Luciani. Lanciatori: Flores (Vincente), Padilla.

MODENA: Infante dh, Henriquez, Bonilla, Russo, Calasso, Scala, Corbino (Pompilio, Cirilli), Bakkali (Corrado), Infante. J, Lanciatore: Hurtado (Perdente).

Punti: MA 101 000 0 Pu.2, Bv.5. MO 000 100 0 Pu.1, Bv.5

Comcor Modena in grande giornata mette alle corde la corazzata Macerata. In una gara sempre chiusa, ma di altissimo spessore, si fronteggiano due team non alla pari: Comcor a sorpresa mette alle corde un team favorito allo scudetto, capolista, che soffre le pene dell’ inferno, abituato a vincere, anzi a travolgere gli avversari. Il Modena proposto da Nanni è sicuramente bel al di sopra delle previsioni e non conta la classifica; i gialloblù lottano dall’inizio alla fine. Sul monte di lancio sfida tra locale Flores, che incassa nella sua apparizione di 6 riprese, 5 battute valide, 1 punto dai gialloblu. Che si fanno valere non poco con il lanciatore Hurtado, in una giornata molto positiva. Con 7 riprese senza flessioni, incassa 5 valide, 2 punti, favorendo e trascinando una vittoria clamorosa a portata di mano contro i grandi favoriti della vigilia. La cronaca propone un brivido a primo attacco, errore Modena e Macerata segna il primo punto contro un Modena che non molla mai, arriva purtroppo il secondo punto alla terza ripresa. Non tragga in inganno il vantaggio per 2 a 0 l’ orgoglio e la forza della Comcor tiene il match aperto alle sorprese, con un punto accorcia al 4° inning sul 2 a 1. Per due volte a basi piene, Modena sempre più vicina almeno al pari, sfiora il colpaccio, che non arriva per un soffio.

Giorgio Antonelli