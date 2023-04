Comcor si fa sorprendere da Torino in Gara 1

comcor Modena

0

campidonico torino

1

MODENA: Infante, Henriquez, Bonilla, Calasso, Russo, Scala, Corbino, Bakkali (Corrado), Scerrato dh. Lanciatori: Soto, Infante Junior (Perdente) C.

TORINO: Pascoli, Oldano, Peloro, De Maria Dh, Barbero, Marziale, Resca, Roque (Meloni), Valetti.

Lanciatori: Zingarelli, Pascoli (Vincente) Punti: MO 000 000 000 Pu. 0, Bv 5. C.TO 000 000 001 Pu.1, Bv 7.

GARA UNO Amara sconfitta sul filo di lana per la Comcor Modena battuta di stretta misura allo scadere della nona ripresa in gara uno contro un temibile e sempre imprevedibile Torino.

Nell’ atteso big match nella sfida tra due pretendenti alla volata finale verso i playoff scudetto ha vinto chi ha battuto (poco) ma meglio. Grande sfida sul monte di lancio tra Erik Soto e Edoardo Zingarelli per gli ospiti del Campidonico Torino. Inning dopo inning, gli spettatori hanno potuto assistere ad una gara bellissima e aperta alle sorprese, Modena si e trovato davanti un Torino piu’ forte delle aspettative anche se per i gialloblù la grande delusione arriva dall’ attacco al di sotto del suo reale valore. Domino assoluto della difesa verso gli attacchi, Soto ha concesso 5 valide in sette riprese, 87 lanci, 0 punti concessi. Gli ospiti con Zingarelli solo tre valide, 0 punti concessi in cinque inning. Fino alla fase finale col massimo equilibrio, il match viene deciso tra ottavo e nono inning.

Modena butta al vento una probabile occasione, forza il gioco all’ 8° inning con Corbino lanciato a punto viene eliminato sul piatto di casa base. Un vero peccato in una gara dove gli ospiti con 7 valide ma ancora di piu Modena con 5 valide di un attacco, non in giornata, evitando una grande occasione, che non viene sfruttata dagli ospiti con incertezza sulla seconda base oltre a errore difesa. Alla prima flessione sul filo lana della combattuta sfida arriva il ko finale di una amarissima sconfitta, gli ospiti vanno a segno al 9°, evitando gli insidiosi extra inning, col punto dell’ 1 a 0 di una amarissima, quanto inattesa sconfitta.

Giorgio Antonelli