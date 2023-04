Comcor soffre, ma in Gara 2 è incontenibile

GARA 1

senago

10

comcor Modena

13

SENAGO: Armignati, Laise, Boniardi, Sparagna, Milani, Sheldon dh, Laurenti, Bellomo, Franco. Lanc: Sheldon, Grassi (Perdente). Comcor

MODENA: Infante, Henriquez, Bonilla, Calasso, Russo, Scala, Pompilio, Corbino, Bakkali, (Corrado). Lanc: Soto, Di Giacomo, Paltrinieri (Vincente). Punti: SEN 000 070 101 1: Pu.10 Bv 12. MO 000 502 200 4: Pu.13 Bv 11

Inizio campionato per i ragazzi di Nanni dalle mille emozioni. Partenti Soto contro Sheldon, match controllato fino alla prima fuga in gialloblù con valide pesanti di Calasso, Russo, Corbino che tentano la fuga con 5 punti al 4° inning. Sembra una buona dote, i padroni di casa però recuperano in una quinta ripresa da ’incubo’ con 7 punti, Soto (out) stremato esce ’troppo tardi’ dopo 7 valide subite. Entra Di Giacomo che concede 4 punti. Modena rimane in gioco sul 9 a 9, arriva alla nona ripresa agli ’extra inning’, sempre pieni di sorprese. Arriva il colpo di scena con attori principali Corrado e pitcher Paltrinieri, che fanno una amara sorpresa al Senago. Al 10° sul 9 a 9, Nanni gioca la carta Corrado, che risponde alla fiducia, con fuori campo stellare da 4 punti, un Grande Slam, l’ultimo storico grande Slam gialloblu fu realizzato da Roberto Bianchi nella finale vinta di Coppa Ceb, a Pamplona nel 1999. Paltrinieri in giornata chiude il match da vincente contro un Senago che accusa il Ko.

Giorgio Antonelli