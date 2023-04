Comcor, stagione al via sul diamante lombardo del Senago

La grande avventura della squadra gialloblù della Comcor Modena nella massima serie inizia oggi in Lombardia sul diamante del Senago, in festa per 50 anni di storia sportiva. Questo il programma: gara uno si disputerà in mattinata, mentre gara due alle è stata fissata alle 15. "Inizia oggi un nuovo percorso per un team rinforzato nei vari ruoli – cosi il manager Marco Nanni (foto) ha presentato un’annata particolarmente rilevante per la società giallblù che tanto ha investito per affrontare al meglio l’impegno in Serie A –, siamo coscienti delle difficolta che attendono i ragazzi. Il torneo si presenta indecifrabile – continua il manager della Comcor sottolineando il livello degli avversari che Modena incontrerà lungo il suo cammino –. Molti team si sono rinforzati, solo dopo 4 o 5 gare saranno noti i reali valori dei nostri avversari e allo stesso tempo scopriremo anche le potenzialità del nostro team rinnovato di quest’anno. Non esistono nel nostro girone dei favoriti veri e propri, al contrario degli altri 4 gironi, dove è presente una testa di serie che ha lottato per lo scudetto – sottolinea sempre Nanni – . Ci troviamo a disputare le cinque giornate di qualificazione, pari a 10 gare come veri propri spareggi – continua il manager –. Il grande sogno di Modena diventa classificarsi nelle prime due posizioni per poter così accedere alle finali scudetto del 2023. Dopo i tanti allenamenti ed i test che abbiamo svolto durante il periodo estivo, non vediamo l’ ora tutti noi di misurarci sul diamante e scoprire in questo modoi nostro reale valore tecnico". Per la cronaca, come detto, il Senago, in attesa di misurarsi con i gialloblù nella giornata di oggi, come punti di forza propone i lanciatori partenti Bryan Sheldon e il potente Garavito, forti di due attaccanti come Laise e Franco.

Non sono molte le notizie in merito alle scelte tecniche di tutti i team, che tengono le carte coperte. In merito a quel che riguarda i nuovi arrivi in casa Modena, serve tempo per valutare il vero valore tecnico di Comcor che, lo ricordiamo, è stata inserita inserito in un girone con Senago, Settimo Torino, Brescia, Cagliari, Torino Team, senza una testa di serie. Team tecnici il manager Marco Nanni, coach Malagoli, Brandoli, Pisano, Righi con Benjamin Turner.

È da venti la rosa atleti di Comcor: 8 lanciatori, 2 catcher, 8 tra interni ed esterni, oltre due giovani prospetti, età media della squadra pari a 27,7 anni contro 29,5 anni dello scorso anno. Sulla carta in una sfida ’senza favoriti’, Comcor dovrebbe presentare, e usiamo il condizionale, pitcher Soto, Di Giacomo, Infante Junior, Paltrinieri. Oltre: Hurdado, Calero, Ventura, Martinelli. Catcher Scerrato (Corbino). Interni: Pompilio, Henriquez (Bakkali), Bonilla (Cirilli) e Capitan Carlos Infante sul cuscino di terza base. Esterni: Scala (Corrado), Calasso, Russo (Infante Junior). Al campo l’ardua sentenza sull’ atteso match che apre una stagione lungamente attesa e rispetto alla quale il baseball gialloblù guarda senza precludersi alcun obiettivo.

Giorgio Antonelli