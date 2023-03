Comcor, test contro Longbridge Prime risposte dalla nuova rosa

Comcor Modena continua ad essere attiva sul mercato per costruire le fondamenta di un team rivoluzionato. Oggi alle 13, è programmata al ’Torri’ la seconda gara amichevole contro il Longbridge di serie A. La prima gara amichevole della scorsa settimana contro i neo promossi Codogno ha permesso ai due manager di far ruotare tutta la rosa a disposizione, per un allenamento interessante e impegnativo. Da oggi, con entusiasmo, il manager Marco Nanni ha la possibilità di schierare sul diamante i giocatori della rosa in un test che fornirà risposte imporanti. Comcor sfrutta al massimo la presenza di tutti gli atleti nei vari ruoli, considerando che durante la settimana negli allenamenti programmati dallo staff tecnico, non tutti sono presenti, per assenze dovute a motivi professionali. Queste quattro amichevoli che precedono l’inizio della stagione sono quindi basilari per plasmare un team nuovo e registrare gara dopo gara quanto vale Comcor Modena e che progressi mette in mostra.

Fanno parte del team i nuovi arrivati in casacca gialloblu: Simone Calasso 1996 e Nicolo’ Scala 1998. Calasso utility si propone, esterno e interno, arriva dal Bollate Milano, la passata stagione in serie A, col Collecchio, in pool scudetto, ha realizzato mb 268. Niccolò Scala dal Lodi Milano, esterno nel 2022 nel Crocetta Parma ha battuto mb 345. Calasso e Scala, hanno tutte le carte in regola per il grande salto di qualità a livello tecnico.

La rosa di Comcor sicuramente è di valore, potenziata da Bonilla interbase, Calasso, Scala esterni, pitcher Di Giacomo, e si propone molto ’corta’. Per evitare di rimanere una squadra ’incompiuta’, servono ancora tre pedine fondamentali, un esterno, un interno e un pitcher. Troppo pochi ’solo’ nove giocatori interni, per dormire sonni tranquilli e sognare l’alta classifica. Oggi a ranghi completi, i ragazzi sono molto attesi dalla tifoseria gialloblù, per un test utile per compattare un team rivoluzionato, alla ricerca del potenziale di un ambizioso Modena. Nazionale baseball. I ragazzi ’azzurrini’ della nuova nazionale Under 12, sono ospiti oggi al ’Torri’, verso Europei.

Giorgio Antonelli