Comcor troppo forte per Torino I gialloblù passano per 10 a 0

MODENA: Infante, Henriquez, Bonilla (Cirilli), Calasso, Russo, Scala, Pompilio (Bakkali), Corbino, Corrado dh. Lanciatori: Soto (Vincente), Infante Junior.

S. TORINESE: Mendez, Moncion, Calvo, Lasaracina, Cirillo, Santa Cruz dh, Salvatore, Betancourt, Pulvirenti. Lanciatori: Minardi (Perdente), Amore, Salvatore, Moncion.

Punti: MO 010 601 02 Pu 10. Bv 9. S.TO 000 000 00 Pu 0. Bv 6.

Bella giornata di sport allo stadio “Torri”, con il lancio della prima pallina di campionato eseguito dal campione della Valsa Group Modena Volley Totò Rossini, per 143 volte in maglia azzurra, risultato essere un vero porta fortuna per i gialloblu della Comcor Modena, a cui evidentemente ha trasmesso un vero spirito vincente.

I ragazzi di Marco Nanni infatti, all’esordio casalingo contro Torino sono stati autori di una prestazione da manuale in gara uno. Sfida sul monte lancio il cubano Erik Soto (vincente) che concede 4 battute valide e 0 punti ai piemontesi, che da parte loro propongono sul monte Minardi (Perdente). Ma il Modena è in salute controlla la sfida dal 1° all’ 8° inning, tenendo sempre il pallino del gioco.

La prima svolta della partita arriva al 4° inning: i bomber gialloblu in giornata colpiscono il pitcher ospite con valide pesanti che stendono le loro speranze. I torinesi sono costretti a incassare 6 punti che consentono al Modena la fuga, forte di un attacco che mette in luce i bomber Simone Calasso, Niccolò Scala e Romolo Pompilio: con due valide a testa stendono le residue speranze ospiti. Unica nota stonata l’ infortunio muscolare di Pompilio, uscito dolorante, che cede la prima base al giovane Bakkali.

Gli ospiti ci provano con Amore sul monte, poi Salvatore e Moncion. Spazio sul monte a Infante Junior che in giornata, concede una sola valida agli ospiti, che incassano il 10° punto: gara chiusa all’ 8° per manifesta inferiorita.

FIERA DI MODENA. “Sport Village” dal 21 a 25 aprile presenta come sport emergente, di grande seguito e successo, il baseball e il softball, con tecnici federali del modena baseball.

Giorgio Antonelli