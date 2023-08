Comincia l’era del debuttante Paolo Bianco Da difensore roccioso ad allievo di De Zerbi

di Davide Setti

Quella che un mese fa ha raccolto Paolo Bianco è un’eredità fra le più pesanti degli ultimi 20 anni di storia del Modena. Nessuno come il suo predecessore Attilio Tesser ha saputo esaltare la piazza gialloblù dai tempi della grande cavalcata della Longobarda. Ma quella del 45enne tecnico foggiano (domani, 20 agosto, spegnerà le 46 candeline…) è una scelta che la famiglia Rivetti ha fatto senza nessun tentennamento, già da fine maggio. Bel gioco e risultati (hai detto niente…) sono quello che la proprietà gialloblù chiede a Bianco, alla prima vera esperienza da primo allenatore in una grande piazza. Il ds Vaira lo ha voluto fortemente, appoggiato in pieno dalla famiglia Rivetti, perché unisce quel pizzico di incoscienza del debuttante (solo due anni da ’primo’ in Lega Pro) al rigore accumulato ai piani alti del calcio, nazionale e internazionale, da vice di De Zerbi e Allegri.

Da giocatore. Classe ‘77, Bianco è stato un difensore centrale roccioso e tatticamente disciplinato per 21 anni. Ha cominciato nel suo Foggia, dal settore giovanile alla prima squadra (4 stagioni fra B e C1), passando poi da Treviso (5 stagioni e fascia da capitano), quindi Catania e Cagliari, dove debutta in A, categoria calcata regolarmente per 4 campionati, l’ultimo all’Atalanta, prima di sbarcare in Emilia nel 2010 al Sassuolo a 33 anni. Sono gli ultimi 5 intensi campionati, con la storica promozione del 2013 da titolarissimo della squadra di Di Francesco, fino alla scelta di appendere le scarpette al chiodo del maggio 2015, dopo 524 gare e 13 reti. Da allenatore. In neroverde comincia anche la carriera da tecnico da vice della Primavera, quindi nel 2017 accetta la chiamata del Siracusa in Lega Pro. I siciliani sono una delle sorprese più belle del girone "C" e con 52 punti chiudono al 7° posto, ma i mancati pagamenti degli stipendi portano a 10 punti di penalizzazione che costano anche l’ingresso nei playoff. La storia finisce lì, con la chiamata della Sicula Leonzio, dove però dopo 15 giornate (solo 5 vittorie) Bianco rassegna le dimissioni. Per lui in tutto fin qui da "primo" i numeri raccontano di 56 panchine (compresa anche quella di Coppa Italia a Genova col Modena) con 19 successi, 13 pari e 24 ko, alla media di 1,25 punti a partita. L’esperienza più formativa è quella che comincia qualche mese dopo, a ottobre 2019, nello staff di Roberto De Zerbi a Sassuolo, che coincide qualche mese dopo (settembre 2020) col patentino Uefa Pro. Segue De Zerbi anche nell’avventura in Ucraina allo Shakhtar Donetsk che comincia a maggio 2021 ma si deve interrompere in anticipo per via della guerra, Sono giorni drammatici, con la squadra ucraina intrappolata in albergo, non distante dai bombardamenti, e Bianco che assieme a De Zerbi e agli altri dello staff decide di non lasciare il gruppo finché tutti i giocatori non saranno in salvo. A luglio 2022 la firma con la Juventus nello staff di Massimiliano Allegri, prima dell’avventura al Modena.

Il suo calcio. Questo primo mese sotto la Ghirlandina ha già fatto intravedere il Bianco-pensiero. Sul modulo il tecnico è stato chiaro da subito, niente sconvolgimenti, si riparte dal 4-3-1-2 con la centralità della figura del trequartista. In passato Bianco ha proposto – fra Siracusa e Leonzio – anche il 4-3-3 e il 4-2-3-1, assaporando il 3-5-2 alla Juve. A Genova il rimo Modena ufficiale ha pagato a caro prezzo qualche leggerezza difensiva e la marcatura ’ballerina’ a zona sui calci piazzati, ma ha fatto vedere tante buone cose in fase di possesso palla: dominio del gioco, esterni in sovrapposizione costante e nessuna paura di costruire dal basso.