"Commessi troppi errori che non dobbiamo ripetere"

PALERMO

Quando Attilio Tesser arriva davanti ai microfoni il suo volto dice più di mille parole. La sua voce è poca perchè è rimasta tutta sul campo del Barbera nello sgolarsi. "È stato in nostro miglior primo tempo in trasferta di questa stagione, abbiamo avuto tante occasioni e abbiamo segnato soltanto due gol. Credo che avremmo dovuto andare al riposo con almeno due reti di vantaggio. Poi la ripresa è iniziata male, con un gol preso a difesa schierata, abbiamo avuto l’occasione di tornare in vantaggio ma non ci siamo riusciti. Poi il 3 a 2 subito in quel modo ha chiuso la gara, abbiamo provato ancora a pungere ma non ci siamo riusciti. Commessi troppi errori. Peccato davvero, credo che nell’intervallo non fosse proprio ipotizzabile quello che poi è successo nella ripresa. Quando il Palermo si è trovato in vantaggio, ha avuto campo aperto e ha potuto giocare nel modo che voleva. Oggi abbiamo concesso solo un’occasione nel primo tempo e abbiamo preso un gol, nella ripresa cinque e ne abbiamo presi quattro. Bisogna allenarsi per non ripetere ancorta gli stessi errori".

Luca Magnino: " Avevamo fatto il gol del 2 a 3, non ho visto le immagini e non so perchè ci sia stato annullato. Poi subito dopo abbiamo concesso a loro una rete davvero incredibile che ha tagliato le gambe a noi e dato fiducia a loro, poi nel finale abbiamo concesso troppo. Ora per fortuna arriva la sosta, abbiamo bisogno davvero di ricaricare le pile".

Nella sala stampa del Barbera anche l’avvocato modenese Alberto Galassi, membro del CdA del Manchester City, che ha nella sua orbita anche il Palermo calcio. "Credo che il risultato non sia corretto, non ci sono tre reti di scarto tra il Palermo e il Modena. Nel primo tempo meglio i canarini, poi il Modena ha praticamente smesso di giocare e siamo venuti fuori noi. Il risultato ai miei occhi è che queste due squadre si salveranno comodamente e potranno continuare a costruire bene per il futuro".

Alessandro Bedoni