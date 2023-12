Como, un campo ’amaro’. Non si vince da 24 anni

Un’apoteosi e un dramma: nei precedenti fra Como e Modena c’è anche questo. L’apoteosi risale al 3 settembre 1961, prima giornata del campionato di Serie B, quando il Modena rifilava un perentorio 4-0 al Como. Punteggio sbloccato al 21° da Ettore Venturelli, jolly di centrocampo nell’occasione schierato all’ala destra, mentre nella ripresa l’incontenibile centravanti Enrico Pagliari firmava una tripletta. Il neo promosso Modena si presentava in questo modo sulla ribalta del campionato cadetto, che avrebbe lasciato a fine torneo per approdare nella massima serie. Il dramma, non tanto per la sconfitta per 1-0, la seconda dopo in undici giornate del poi vittorioso campionato di C, accadeva il 19 novembre 2000 quando, a gara conclusa, negli spogliatoi il comasco Massimiliano Ferrigno colpiva con un pugno Francesco Bertolotti che cadendo a terra batteva violentemente il capo e finiva in coma.

Trasportato all’ospedale di Lecco in gravi condizioni, veniva sottoposto a un complesso intervento chirurgico, usciva dal coma, rimaneva ricoverato a lungo e, pur non avendo subito danni permanenti al cervello, doveva chiudere con il calcio perché con una placca di metallo in testa, inserita per salvargli la vita, non poteva più praticare uno sport di contatto come il calcio. Escludendo l’unico precedente prima del girone unico, la sfide fra il Como e il Modena al ’Giuseppe Senigallia’ sono 28, una di Serie A, 20 di B e 7 di C, con 7 successi gialloblù, 13 lariani e 8 pareggi. 29 le reti canarine, 33 quelle comasche. Oltre che nel 1961-62, il Modena è uscito vittorioso dal ’Senigallia’ nel 1933-34, 2-0 con doppietta di Remo Galli, poi capocannoniere del torneo con 32 reti; nel 1954-55, 1-0 firmato da Basilio Cabas, uno che sentiva molto questa sfida, espulso sia la stagione precedente che quella successiva; nel 1968-69, 1-0 gol di Gianni Merighi; nel 1970-71, 2-1, reti di Guglielmoni e del ’murador’ Festa, infaticabile mediano. E ancora altri due larghi successi con squadre tutt’altro che irresistibili: nel 1997-98, in C, 4-1 con il mai amato Scanziani in panchina grazie a una doppietta di Grabbi e acuti di Putelli e Malaguti; nel 1999-2000, sempre in C, 3-0 con gol di Arricca, Bizzarri e Cecchini.

Era il terzo turno di campionato, la squadra gialloblù con due vittorie esterne e un pareggio, sembrava volare, in panchina c’era Sergio Santarini, che otto giornate più tardi per mancanza di risultati doveva lasciare il posto a Gianni De Biasi. Rimane questo, datato 19 settembre 1999, l’ultimo successo gialloblù al ’Sinigaglia’. Un altro sembrava arrivare nel 2014-15 in B: il Modena era passato in vantaggio con Rubin ma a una decina di minuti dal termine Provedel, il portiere oggi alla Lazio e autore lo scorso 19 settembre di una splendida rete di testa contro l’Atletico Madrid in Champions, mancava clamorosamente il controllo di piede su una debole conclusione di Ganz e il pallone finiva in rete. Lo scorso campionato, invece, finiva 1-0 per il Como.