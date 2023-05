Compleanno speciale per il ’tuttofare’ Belloni Incontro con l’ex presidente e amico Farina

È stato un compleanno davvero speciale quello che lo scorso sabato ha vissuto Franco Belloni. Nel giorno in cui ha spento 86 candeline lo storico ’tuttofare’, che per 45 anni è stato al servizio del Modena Calcio, ha ricevuto la visita del suo ex presidente Francesco Farina, a cui è legato da un grande sentimento d’affetto. L’ex patron gialloblù, che dal 2010 è sindaco del Comune di Palù in provincia di Verona, è arrivato appositamente a San Felice grazie all’intervento di alcuni amici: Marco Casari in primis, cui Belloni aveva confidato il desiderio di rivedere dopo tanti anni l’uomo che lo aveva portato nel Modena, poi Paolo Luppi e Franco Pivetti che hanno fatto da tramite per contattarlo. Un incontro ricco di emozione, sotto gli occhi del nipote Michele Goldoni, sindaco di San Felice. Chiunque abbia un po’ di gialloblù nel cuore ha conosciuto Belloni, vero volto storico.

d.s.