"Complimenti ai ragazzi Ce lo teniamo stretto"

SCANDICCI (Firenze)

Mister Matteo Contini benedice il pari di Scandicci, quarto risultato di fila del Carpi. "Non ci sono gare facili, basta vedere i risultati delle altre – spiega – è stato un primo tempo brutto, abbiamo preso gol su nostra disattenzione su palla inattiva, potevamo pareggiarla subito e nel secondo tempo ho visto una bella reazione fino al meritato l’1-1. Ci prendiamo il punto e faccio i complimenti ai ragazzi. Il ko di Ranelli? Come capitato spesso quest’anno ha sentito tirare l’adduttore, anche Beretta ha giocato con un buco sulla gamba per un’entrata, ma sono sereno perché ho 20 giocatori tutti all’altezza. Faremo di tutto per raggiungere i playoff, mancano 4 gare e sono tutti scontri diretti: ce la giocheremo fino alla fine". Davide Arrondini è arrivato a quota 9. "Per come si era messa – spiega – è un punto che ci teniamo stretto anche vedendo gli altri risultati, sapevamo di trovare una gara così. Contro squadre che si giocano la salvezza non è facile in casa loro, loro erano chiusi ma nel secondo tempo ci abbiamo creduto e sono felice per il gol".