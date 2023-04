Con 85 squadre iscritte parte giovedì il Trofeo Bussinello

Puntuale come l’arrivo della Pasqua, la pallavolo giovanile italiana si prepara a vivere la fase finale del Trofeo Bussinello Pediatrica, e della Spring Cup, come sempre magistralmente organizzati dalla Scuola di Pallavolo Anderlini: il Bussinello giunge quest’anno alla ventesima edizione, ed è ormai il torneo giovanile più importante in Europa. Saranno 85 le squadre che prenderanno parte quest’anno alla fase finale dei due tornei, che si giocheranno da giovedì 6 a sabato 8 aprile, con oltre 1500 partecipanti spalmati in 28 campi, di Modena, Formigine, Sassuolo e Fiorano, per un totale di circa 270 gare, che saranno diretti da un gruppo importante di 40 arbitri provenienti dall’Emilia Romagna e dalla Toscana. Tante le iniziative, e le novità in programma, tra cui il premio Sportboard, già istituito alla Moma Winter Cup 2022 come Cartellino Verde, che intende premiare i comportamenti etici all’interno del torneo, o la presenza dell’AVIS per incentivare la donazione del sangue, come sempre sotto l’egida di Comune di Modena e FIPAV provinciale, per una tre giorni di sport ed amicizia.