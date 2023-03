Con capitan Pergreffi fino al 2025 "Sabato servirà il calore dei tifosi"

Antonio Pergreffi fino al 2025. Nel momento più delicato della stagione, il Modena lancia un segnale di continuità e di futuro, prolungando il contratto del capitano: "Credo che sia un bel traguardo con la società, con il direttore, c’è sempre stata una bella sinergia e abbiamo sempre avuto lo stesso modo di pensare. Non sono servite tante parole, ringrazio il club, dal presidente a Matteo Rivetti fino a Vaira per avermi offerto la possibilità di compiere questo passo".

Il rinnovo di Pergreffi, come detto, sa di segnale positivo al termine di una settimana choc per i canarini dopo la quale urge un cambio di rotta per non rischiare di ricadere in acque burrascose: "Quello che preme di più a tutti è il momento che sta attraversando la squadra – ha continuato Pergreffi – sicuramente non facile, come ce ne sono stati altri durante il campionato. Abbiamo bisogno di lavorare per una settimana intera e per bene, quella precedente con le tre partite non è stato facile allenarci. Bisogna ripartire dall’arrabbiatura a seguito delle tre sconfitte, abbiamo raccolto zero punti e questo non dobbiamo dimenticarlo, l’atteggiamento dovrà essere quello di una squadra che ha voglia di rimediare subito. A proposito di atteggiamento, non credo sia stato sbagliato nelle ultime tre partite. Chiaro che non avendo raccolto punti ci fa guardare le cose con un occhio diverso ma se ripercorro le partite giocate vedo che con l’Ascoli abbiamo creato fin da subito occasioni da gol e a Como è stato fatta una buona partita. Siamo anche in un momento in cui facciamo fatica a realizzare e alla minima occasione prendiamo gol, quindi c’è da lavorare sulla concentrazione e sui dettagli che fanno sempre la differenza".

L’altalena della serie B aveva ultimamente avvicinato il Modena alla zona playoff, seppur l’obiettivo non sia mai cambiato: "Le ultime prestazione condite da alcune vittorie importanti avevano migliorato la nostra classifica - ha concluso Pergreffi - avevamo acquisito un credito consistente, ora non possiamo più permetterci di fare passi falsi per raggiungere il prima possibile la salvezza e poi vediamo. Pisa? Squadra forte, costruita per fare un campionato importante. Ma non dobbiamo avere paura, lo rispetteremo e cercheremo di entrare in campo per aggredirli alti. Avremo bisogno della spinta dei nostri tifosi".

Alessandro Troncone