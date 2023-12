Con il brand Acqua Monte Cimone. Liberi 2023/24, nuove maglie

Sarà il brand Acqua Monte Cimone a campeggiare sulle nuove maglie da libero di Modena Volley per la stagione 2023/2024, con un restyling presentato proprio ieri: "Appena io e i miei soci abbiamo saputo della possibilità di diventare partner di Modena Volley siamo stati entusiasti - spiega Claudio Turchi, presidente del Gruppo SEM che detiene il marchio -. Ci tengo a ringraziare la dirigenza della società per averci dato l’opportunità di associare l’Acqua Monte Cimone al club gialloblù, due eccellenze del nostro territorio. Il Gruppo SEM è uno dei principali produttori di acqua minerale in Italia, è formato da cinque aziende. Le acque? La Monte Cimone è la capogruppo e si trova nel Parco del Frignano, l’acqua è molto leggera e povera di sodio, può essere data come alimento anche ai neonati. La seconda fonte si trova a Ventasso la terza è a Nocera Umbra, in provincia di Perugia, ed è una delle società produttrici di acqua minerale più antiche d’Italia. La quarta sorgente si trova sul Lago di Bracciano ed è la fonte Claudia, premiata quest’anno da Gambero Rosso come la miglior acqua effervescente d’Italia. Vedo una similitudine tra la nostra società e Modena Volley, il club gialloblù punta su un mix di giovani di valore e giocatori esperti che hanno già vinto tutto nella loro carriera, lo stesso vale per noi con le nostre quattro fonti".

a.t.