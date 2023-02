Con il Genoa ci sarà un pienone da record

Una cornice di pubblico non si vedeva da poco tempo, fortunatamente. Basta risalire alle due partite dello scorso aprile, con Imolese e Pontedera, quando in occasione della festa dei 110 e della festa promozione si superarono gli 11.000 e i 15.000 spettatori. Non è record recente, ma è certamente record stagionale quello di domani, giorno in cui Modena-Genoa tornerà ad essere un appuntamento di cartello della Serie B grazie alla passione che le due compagini riescono e sono riuscite a trasmettere ai rispettivi sostenitori. Quasi 13.000 persone, con più di 2.800 genoani, sono attese al Braglia per una gara che pure dal punto di vista della viabilità ha costretto la città a portare qualche modifica alle strade vicine a viale Monte Kosica.

Un pomeriggio di "gala" per accogliere, inoltre, l’ennesimo Campione del Mondo in panchina, unico ad essere supportato dai risultati rispetto agli altri (eccezion fatta per Pippo Inzaghi, prossimo avversario a Reggio Calabria) e parliamo di Alberto Gilardino. Un bomber d’altri tempi, uno che il gol sapeva benissimo come e quando realizzarlo.

Il tema dell’attaccante è attuale anche in casa Modena che, per la serata perfetta, avrà bisogno di scegliere l’attaccante perfetto. Se pensi a Gilardino, beh, Tesser ha in casa uno dalle caratteristiche simile come Bonfanti, ma se dovessimo scommettere una moneta su chi sarà il sostituto dell’infortunato Diaw dal primo minuto, il nome sul piatto è quello di Luca Strizzolo. Anzitutto, perché quando Tesser scelse a suo tempo di lasciare Diaw in panchina, a Frosinone e a Terni, l’erede è sempre stato l’ex Perugia che nel Lazio trovò anche il suo gol numero 1 col Modena. Altro ragionamento da fare è sempre legato al dispendio di energie fisiche al quale Bonfanti è spesso sottoposto quando si trova di fronte a più di un tempo di gioco. I minuti messi nelle gambe a Brescia sono propedeutici e in questo mese senza Diaw, il numero 9 dovrà essere molto bravo a non mancare l’appuntamento.

Per tutti questi motivi, il ballottaggio potrebbe inizialmente essere vinto da Strizzolo, al cospetto di una difesa che della fisicità ha fatto spesso un’arma e la prestanza del faro modenese giocherà ruolo importante nel supporto a Falcinelli e, chissà, a Tremolada.

Perché la serata è di quelle affascinanti, di quelle che Modena probabilmente non viveva da un po’ se si pensa al peso specifico dell’avversario e poi del contesto in cui ci troviamo. Serie B, qualche passo ai playoff, un futuro tutto da scrivere davanti ad un pubblico che, a volte, nemmeno in A si vede.

Alessandro Troncone