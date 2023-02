Con il miglior Berardi la squadra cresce

E’ un po’ come, visto che siamo in tema, il Festival di Sanremo senza Amadeus o Fiorello, il Sassuolo senza Domenico Berardi. O meglio, senza il miglior Domenico Berardi, quello che sta bene e determina (339 presenze e 125 gol in undici stagioni in neroverde) e che da un decennio a questa parte fa le fortune dei neroverdi. Come del Sanremo orfano delle sue ‘punte di diamante’ si parlerebbe comunque, anche dei neroverdi, che magari senza il ‘10’ piazzerebbero anche qualche acuto inatteso, ma alzi la mano chi non può dire che il Sassuolo con Berardi è un altro Sassuolo. Più efficace e, perché no, anche più legato a quell’idea di ‘Sassuolo’ e a quel progetto che l’attaccante calabrese ha scelto di sposare, avendo ancora addosso la maglia neroverde – il numero è cambiato, i colori no - dopo undici stagioni nonostante l’abbia cercato più di una big. Prendiamo il Sassuolo che ‘risorge’ dalle ceneri di quattro sconfitte di fila che lo avevano precipitato fino al quart’ultimo posto in classifica, pericolosamente a contatto con la cosiddetta zona che scotta: non che Berardi non ci fosse, nell’undici che perdeva anche contro Sampdoria e Fiorentina – segnò comunque a entrambe, anche se su rigore – e pure Lazio, ma quello dell’inizio d’anno era il Berardi che cercava ancora la migliore condizione dopo 4 mesi di convalescenza. Si fece male contro il Milan, a fine agosto (da lì a fine 2022, per lui, 61’ in campo in 11 gare) il genietto, la migliore condizione l’ha cercata e, vivaddio, l’ha finalemente ritrovata, insieme a quella continuità che serve a trasformarlo da Berardi in Berardinho. I suoi gol, nel 2023, sono comunque 3 in 5 gare (il totale dice 4 in 13, per arrivare in doppia cifra è in media), gli assist anche, e lo saldano a statistica che vuole l’attaccante calabrese partecipe, da quando il Sassuolo è in serie A, a 176 gol (105 li ha fatti, 101 li ha fatti fare) facendone crescere anche la statura di leader.

"E’ il nostro top player", ha detto a più riprese Dionisi, rimpiangendone la lunga assenza, ma sull’impatto che ha Berardinho sulla manovra – e gli entusiasmi – dei neroverdi la sintesi più felice è quella di Martin Erlic. Uno che gioca sì nel Sassuolo, e bene, da difensore, ma è arrivato terzo al Mondiale in compagnia di giocatori come Modric. "Io ho i brividi quando vedo Berardi, il più forte che abbiamo, ritornare e rincorrere: a me, che faccio il difensore, dà ancora più voglia di fare bene", ha detto il centrale ex Spezia e anche qui, oltre che nei numeri – senza Berardi dal 1’, in stagione, 11 punti su 11 gare, con 12 in 10 - sta l’importanza di chiamarsi Domenico.

Stefano Fogliani