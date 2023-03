Con la Carrarese finisce in parità I neroverdi primi nel loro girone

sassuolo

2

carrarese

2

SASSUOLO: Zouaghi, Rigo, Caragea, Henriksen, Parlato (40’ s.t. Corradini), Di Bitonto, Okojie (1’ s.t. Petrosino), Knezovic (1’ s.t. Railian), Sandro (1’ s.t. Deri), Fontana (23’ s.t. Ackah), Rovatti (1’ s.t. Casini). All. Pedone (Scacchetti)

CARRARESE: Gatti, Bagnoli, Grasso (28’ s.t. Pasquini), Tognocchi (28’ s.t. Forte), Criscuolo (28’ s.t. Lomangino), Prevedello (35’ s.t. Scaletti), Accorsini (46’ s.t. Decicco), Sansaro (46’ s.t. Gentili), Tortelli, Del Pecchia, Chaabti (1’ s.t. Nazzaro). All. Danesi (Ratti, Fracaccio, Bologna, Tampu, Jendoubi, Gentile, Pennacchi, Forte, Di Matteo, Amato, Alberti)

Arbitro: Monti di Firenze (Napolano, Labate) Reti: 8’ p.t Prevedello, 13’ s.t. Caragea, 40’ s.t. Nazzaro, 43’ s.t. Casini

Note: ammoniti Chaabti, Jendoubi

Dopo due vittorie consecutive ottenute nelle prime uscite del torneo , il Sassuolo di mister Pedone (in foto) si ferma sul pari contro la Carrarese, ma passa comunque per primo nel girone e oggi, dopo il sorteggio, conoscerà i suoi avversari agli ottavi del torneo di Viareggio.

Bella e combattuta la gara fra il Sassuolo e la Carrarese, che vede l’allenatore dei giovani neroverdi utilizzare pressoché tutti gli effettivi e il Sassuolo andare sotto due volte e due volte recuperare.

I toscani ‘scappano’ infatti in avvio, in virtù della rete messa a segno da Prevedello, ma all’ora di gioco li raggiunge Caragea, alla sua seconda marcatura in questo Viareggio, e nel finale altro colpo di scena con Nazzaro che riporta avanti la Carrarese quando al fischio finale mancano appena 5 minuti senza che tuttavia il Sassuolo accusi il colpo più di tanto. Tempo 3’, infatti, e Casini rimette le cose a posto garantendo ai neroverdi la qualificazione da primi, riportando la partita sul definitivo risultato di parità.