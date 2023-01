Con la Juve un pari che vale la vittoria

Juventus

1

Sassuolo

1

Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Salvai (35’ s.t. Sembrant), Boattin; Caruso, Pedersen (35’ s.t. Duljan), Grosso (47’ s.t. Gama); Cernoia, Girelli (47’ s.t. Cantore), Beerensteyn. All. Montemurro (Aprile, Zamanian, Bofantini, Pfattner, Schatzer)

Sassuolo: Kresche; Dongus (13’ s.t. Nagy), Filangeri, Pleidrup; Orsi, Pondini (34’ s.t. Moraca), Jane, Brignoli (23’ s.t. Tomaselli), Philtjens; Clelland (23’ s.t. Sciabica), Monterubbiano. All. Piovani (Lonni, Mella, Bellucci, Tudisco, Nowak)

Reti: 7’ s.t. Salvai, 47’ s.t. Sciabica

Un pari che vale la vittoria, per il Sassuolo Femminile di Gianpiero Piovani, che torna dalla temuta trasferta contro la Juventus con un punto in più in classifica. Di Sciabica, nel recupero, la rete con la quale il Sassuolo acciuffa allo scadere le bianconere, che erano andate in vantaggio in avvio di ripresa con Salvai.