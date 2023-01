Con l’arrivo di Bozhanaj il Modena guarda al futuro

Un tassello per il futuro, il Modena lo ha portato a casa già in questo mercato di gennaio. Kleis Bozhanaj (nella foto) è ufficialmente un nuovo giocatore canarino, resterà alla Carrarese fino al termine della stagione per poi trasferirsi in Emilia dal prossimo campionato di B (si spera) che sarà anche il suo primo in carriera.

Albanese, 21 anni, muove i primi passi nella Dinamo Tirana, poi viene notato dall’Empoli a 16 anni e tra le giovanili dei toscani (nel mezzo, c’è una parentesi in prestito al Napoli) cresce fino ad arrivare alla Primavera. Una formazione che annoverava nomi ormai d’attualità e sul taccuino di tutti, come Asllani, Belardinelli e Baldanzi, diventati Campioni d’Italia.

Con la maglia della Carrarese 19 presenze e 2 reti, di lui si parla come uno di quei giocatori che ama svariare sul fronte offensivo, dotato di buona corsa e di buona tecnica individuale.

Lo vedremo all’opera dal prossimo anno, ma per il momento il Modena il suo investimento per il futuro lo ha fatto. Un po’ sulle orme di quel che fu con Battistella, seppur la sfortuna ci abbia messo lo zampino in questa stagione. Senza dimenticare Giovannini e Bonfanti, oltre a Ponsi, giovani e di proprietà gialloblù che rappresenteranno, chi più chi meno, il futuro.

Per quanto riguarda il presente, invece, le dinamiche sono ben altre. A 5 giorni dal termine del mercato i canarini devono pensare a sistemare almeno un paio di pedine per non trovarsi con l’annoso problema di dover lasciare un calciatore fuori rosa una volta che le liste saranno chiuse, ovvero al termine del mercato.

Non è più una novità che il primo indiziato sia Davide Marsura, arrivato appena la scorsa estate con un contratto annuale dopo essersi svincolato dal Pisa.

Molto complicate le piste della serie B per lui, l’Ascoli è stata una delle pretendenti ma con l’arrivo di Forte i marchigiani hanno giocato una moneta importante.

Le porte della C, invece, sono ancora molto aperte e il Novara si è unita a chi sta effettuando sondaggi in questi ultimi giorni. Se l’interessamento dello Spezia porterà i suoi frutti, anche la cessione di De Maio potrebbe arrivare last minute ma i liguri hanno anche Murillo della Samp tra i potenziali rinforzi. Nel frattempo, la squadra di Tesser continua la sua marcia verso Terni, dove troverà una formazione indebolita dal mercato: Pettinari è diventato un giocatore del Benevento, l’attaccante piaceva anche al Modena in estate e anche in inverno ma Andreazzoli lo aveva messo tra gli incedibili. L’offerta del Benevento ha, evidentemente, fatto saltare il banco.

Alessandro Troncone