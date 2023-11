"Con Monza sarà battaglia. Ci piacciono le sfide"

Carico, concentrato, felice per il maestro Lorenzetti ma con gli occhi puntati su Monza. Francesco Petrella è fiducioso per una Modena che sta meglio ("abbiamo recuperato alcune situazioni fisiche, mentre la condizione dei ragazzi che arrivano dalle nazionali rappresenta un percorso più lungo") e che con Monza si aspetta un’altra battaglia. Da vincere.

Coach, le due vittorie vi danno fiducia?

"Arrivare a giocare contro Monza con due vittorie in cascina è molto importante. Era uno dei nostri obiettivi, volevamo stare dentro la competizione con queste squadre. Ora un’altra sfida impegnativa".

Domenica sarà tosta?

"Sarà un’altra battaglia e vogliamo un altro match complicato come i precedenti, davanti a un avversario agguerrito che scenderà al PalaPanini per fare punti".

La Vero Volley è un cliente più scomodo di quello che ci si aspettava?

"Rispetto all’anno scorso hanno cambiato poco, in più hanno recuperato il palleggiatore, Fernando Cachopa, che lo scorso anno aveva giocato solo un pezzo di stagione. È un atleta importante. Una formazione che ha certezze nel gioco e che contro Civitanova e Perugia ha espresso un alto livello".

La girandola degli schiacciatori è una difficoltà o un’arma?

"Sia allenare tipi di alzate diverse sia allenare linee di ricezione diverse sono cose complesse, ma nemmeno in allenamento utilizziamo sempre lo stesso sestetto, cambia di giorno in giorno. Dovrà diventare un nostro stile. C’è però un dato di fondo che mi fa molto piacere".

Quale?

"Quello che nei dieci set che abbiamo disputato per tutti i ragazzi, palleggiatore compreso, il continuare a cambiare non ha mai stato un fastidio. Questo deve rimanere, sapendo che ci vorrà un po’ più di tempo per trovare le combinazioni giuste in attacco e in ricezione, ma con la volontà di far diventare la varietà un’arma in più".

Anton Brehme e pronto?

"Sta facendo bene in allenamento, aveva bisogno di ambientarsi. A Verona aveva fatto buone cose in attacco, ma col match fattosi difficile non è stato aiutato dal clima della partita".

Un’ultima battuta: Lorenzetti ha dimostrato di essere capace di vincere anche senza di lei, ora tocca a lei fare la stessa cosa?

"Mi fa piacere per Angelo, era strano vederlo festeggiare dalla tv. Per me vedremo, intanto la Supercoppa ci ha fatto capire che le partite possono cambiare ritmo su pochi punti, magari in un momento unico come è stato per tre match su quattro a Biella. Il volley della Supercoppa Italiana è stato però di altissimo livello, ogni set va giocato fino in fondo, rimanendo attaccati perché magari una sola rotazione può cambiare le sorti di un incontro".

Alessandro Trebbi