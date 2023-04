Con Padova dubbio Salsi, il libero sarà Gollini

Che partita sarà Padova-Modena? Difficile dirlo, considerando che sicuramente i gialloblù partiranno ancora senza Lagumdzija e senza Ngapeth e che a Padova manca una pedina fondamentale come l’opposto Dusan Petkovic e anche Asparuhov sta giocando col contagocce. Sicuramente per la Valsa Group è un match da portare a casa, per blindare la qualificazioni alle semifinali di questo gironcino che qualifica alla Challenge Cup. Sarà poi nei due (eventuali) scontri a eliminazione diretta che i gialloblù dovranno cercare di fare la differenza coi loro big per centrare la qualificazione europea che condurrebbe sicuramente a una promozione in Coppa Cev. L’incognita per Modena è nella formazione titolare: non è un mistero che Bruno voglia giocare sempre, ma provando a interpretare le parole di Andrea Giani potrebbe essere che Salsi parta dal primo minuto. Poi due opzioni sulla palla alta: o Pope verrà lanciato titolare nel ruolo di opposto (con Rinaldi e Rousseaux confermati di banda) oppure l’opposto rimarrà Sala e Pope giocherà martello al fianco di Rinaldi. Difficile immaginare una formazione con l’australiano in panchina. Probabile poi che anche a Bossi verrà dato un minutaggio maggiore con Stankovic e Sanguinetti comunque pronti, mentre Gollini certamente giocherà libero. Padova? Al palleggio dovrebbe esserci Saitta, opposto invece Guzzo. Di banda ultimamente hanno giocato Takahashi e Gardini, al centro Volpato e Canella mentre il libero sarà Zenger. Inizio del match alla Kioene Arena alle ore 20:30, arbitri dell’incontro Brancati e Nava, diretta su Volleyballworld.tv e su Unovolley (piattaforma Spreaker) o Radio Pico. Alle 19:30 si gioca anche l’altro match, Monza-Perugia, mentre riposa la With U Verona di Radostin Stoytchev.

a. t.