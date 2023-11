"Con Seipee una partnership che darà soddisfazioni"

Un nuovo sponsor di maglia con una vecchia passione per il volley, la Seipee Spa di Giorgio Salvarani, che racconta i retroscena del suo nuovo sostegno a Modena Volley, un sostegno che parte dai tempi della scuola superiore dove il presidente di Seipee ha avuto due professori davvero speciali e legati ai colori gialloblù: "Una storia che viene da lontano quella che mi lega a Modena Volley - racconta Salvarani - dato che avevo come insegnanti di educazione fisica prima Andrea Nannini e poi Mauro Mescoli, grandi giocatori del passato gialloblù. Per noi di Seipee, oltre ad essere un’operazione di ringiovanimento sotto certi aspetti, si tratta di un ritorno d’immagine importante e siamo convinti che questa partnership ci possa dare ottimi risultati. Speriamo che la soddisfazione sia economica, ma anche e soprattutto a livello di risultati sportivi. Ci occupiamo di motori elettrici per l’industria, siamo a Campogalliano di fronte all’autostrada e ci auguriamo si possa arrivare in alto tutti insieme. Il PalaPanini pieno? Dovrò lottare per venire a vedere le partite, dato mia figlia e i miei nipoti sono venuti alla prima contro Milano e mi hanno già detto che vogliono il mio abbonamento per venire al mio posto".

a. t.