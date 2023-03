"Conosco Tesser, saprà guidare la squadra"

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, e la zona pericolosa che è diventata più vicina. Il Modena è arrivato ad una sosta del campionato più che mai opportuna (non solo per un momento non felicissimo a livello di risultati, ma anche per provare a svuotare un po’ l’infermeria), ritrovandosi a più cinque sulla zona playout ad otto turni dalla fine. Un margine tutto sommato ancora buono, considerando il rendimento delle ultime gare, anche per il fatto che le squadre alle spalle sono ancora otto ed ovviamente si ruberanno, da qui alla fine, punti tra loro. Comunque una situazione da tenere sotto controllo, e la gara con il Cittadella di domenica 2 aprile al Braglia sarà un vero e proprio scontro diretto, da vincere per allontanare più di una preoccupazione. Questo Modena, che ha sempre vissuto in una buona comfort zone e che solo in questo finale sente sul collo, per dirla alla Mourinho, il rumore dei nemici, fa tornare alla mente l’ormai lontano campionato 20072008. In quel torneo i canarini, da una zona di classifica molto più vicina ai playoff che alle zone pericolose, si ritrovarono, lentamente ma inesorabilmente, risucchiati in una posizione di classifica tutt’altro che rassicurante. Una serie...