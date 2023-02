Consigli ed Erlic sotto tono, Frattesi costruisce e punge

CONSIGLI 5. Kvaratskhelia lo batte in controtempo, il palo lo salva su Osimhen, che lo sorprenderà poco dopo. Serata non felicissima, al netto di un paratone, sul solito Osimhen, poco prima dell’ora di gioco.

ZORTEA 6. Ritrova l’attenzione difensiva smarrita contro l’Udinese ma gli tocca Kvaratskhelia. Fa quanto può per limitarlo.

ERLIC 5. Kvaratskhelia lo ‘fuma’ al limite dell’area prima di prendersi il gol che sblocca la gara, altrettanto fa Osimhen, mettendoci il fisico, in occasione del raddoppio.

TRESSOLDI 5,5. Vince, di nuovo, il ballottaggio con Ferrari e si regala una serata da protagonista contro Osimhen, che tuttavia gli fa passare 90’ d’inferno.

ROGERIO 5,5. Preferito a Marchizza, si mette da subito sulle tracce di quel Politano che conosce bene ma cui qualcosa concede. Intesa con Laurientè da rivedere per il brasiliano. FRATTESI 6,5. Cerca lo spazio per l’assalto, ma il Napoli lo scherma costringendolo ad una gara di retroguardia. Punge comunque (40 s.t. Alvarez s.v.) LOPEZ 6. Ritrova l’undici titolare oltre tre mesi dopo Sassuolo-Roma: la pressione del Napoli lo schiaccia a lungo sulla linea dei centrali difensivi, da cui ‘stacca’ con il passare dei minuti dettando tempi non male (40’ s.t. Obiang s.v.)

HENRIQUE 6. Dionisi ne premia il momento confermandolo dal 1’: rende chili e centimetri ad Anguissa ma non si fa intimidire dalla stazza del camerunense (33’ s.t. Thorstvedt s.v.)

BAJRAMI 5,5. Buoni spunti e buona tecnica, ma molta fatica in un ruolo non ancora del tutto suo (33’ s.t. Ceide s.v.)

DEFREL 6. Rincorre, insieme al 50mo gol in A cui va vicino al 20’, quel pallone che, come lo spunto vincente, il Napoli non gi concede (12’ s.t. Pinamonti 6. Ancora in rodaggio, ma in crescita)

LAURIENTE 6,5. Sfortunato in occasione del palo come sul gol che gli annulla il VAR. La protesta con la quale si prende il ‘giallo che lo toglie da Lecce gli toglie anche mezzo voto.

Stefano Fogliani