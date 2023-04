Consigli non è impeccabile Ferrari è sempre in ritardo

CONSIGLI 5. Non impeccabile sul primo gol di Pirola, che pure lo batte da due passi. E nemmeno sul raddoppio di Dia, quando la Salernitana ‘scappa’: l’uno e l’altro gli vanno troppo vicini, e relativamente indisturbati, ma l’impressione è che, sia in un caso che nell’altro, si potesse fare di più. Il resto è, o sarebbe, ordinaria amministrazione, ma se è vero che il Sassuolo patisce le ‘piccole’, l’idea è che lui le patisca ancora di più. Il terzo gol aggiunge sale a ferite già aperte… Pronti al caso Consigli?

TOLJAN 5,5. Cross timidi in fase offensiva, fase difensiva non granchè. Travolto, ma non l’unico: magra consolazione.

TRESSOLDI 5,5. Gyomber gli ‘mangia in testa’ quando propizia il vantaggio granata. Tanto basta a bocciare il centrale brasiliano, che non riemerge più dall’apnea e si piglia anche un giallo in una zona non sua, lontanissima dal ‘suo’ cortile.

FERRARI 4,5. Torna dal 1’, ritrovando d’acchito undici iniziale e fascia di capitano, ma non ritrova se stesso. Spesso in ritardo sui palloni alti che la trequarti campana spedisce in area neroverde, non fa meglio sui calci piazzati dei granata.

ROGERIO 5. Non granchè, quanto ad applicazione, sia sul primo che sul secondo gol dei campani, prova a scuotersi dall’impasse aggredendo la fascia. Ma solo quando la Salernitana è già scappata (37’ s.t. Marchizza s.v. Dentro nel finale)

FRATTESI 5,5. Perde Pirola in occasione dl primo gol. Galleggia dentro un match non suo sfiorando l’uno a uno. Nervoso e diffidato, Dionisi lo preserva cambiandolo in vista del match con l’Empoli (1’ s.t. Pinamonti 5,5. A Roma dicono ‘ciaocore’… Si batte e si sbatte, a quello resta)

LOPEZ 6. L’unico con il tenore agonistico in sintonia con l’Arechi, randella a destra e a manca cercando trame – trovate di rado - da suggerire a una squadra che non ne raccoglie gli inviti a scuotersi (23’ s.t. Thorstvedt 6. Ci prova, ma a buoi già scappati)

HENRIQUE 5. Mezzala nel primo tempo, mediano nella ripresa. Male prima, male dopo, paga con un cartellino giallo affanni assortiti.

BAJRAMI 5,5. Invisibile nel primo tempo, dà segno di sè con una conclusione nella ripresa che non spaventa Ochoa, poi si rieclissa, anche se il canovaccio della gara gli consegna, nei secondi 45’, il suo ruolo ‘naturale’.

DEFREL 5. Titolare a sorpresa, ma non troppo, dopo il gol alla Juve, riarrampica se stesso a partita che sarebbe più di presidio che di ripartenza. Non la sua, insomma (22’ s.t. Ceide 5,5. Si impegna ma non incide)

LAURIENTÉ 4,5. Una sua conclusione metterebbe il Sassuolo in condizione di ricucire il primo ‘strappo’ campano. Ma la palla va fuori, e lui si toglie dal match, anche con un pizzico di indisponenza: va recuperato prima che si ‘perda’, visto che alla fine della stagione manca ancora parechio… Palla a Dionisi (28’ s.t. Alvarez 5,5. Vedi Ceide: non pervenuto, ma mica gli si butta la croce addosso, dopo un pomeriggio così...).

