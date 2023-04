Consigli ricorda a tutti cosa è capace di fare

CONSIGLI 6,5. Prima parata a ridosso del 60’, su un tracciante di Danilo, si esalta, a metà ripresa, sulla zuccata di Rabiot.

TOLJAN 6,5. Centesima in neroverde per il laterale tedesco, che tiene a bada Kostic, e Chiesa, senza patire più di tanto.

ERLIC 6,5. Stretto, da subito, su Vlahovic. Ed efficace.

TRESSOLDI 6,5. Si incolla a Milik, costringendolo ad arretrare alla ricerca di spazio. Un paio di chiusure da padrone, e la giusta applicazione anche su Di Maria (45’ s.t. Ferrari s.v.)

ROGERIO 6. Spazio per salire ne avrebbe: sceglie gara prudente, il brasiliano, che tuttavia ‘paga’ qualcosa di troppo al ‘deb’ Barbieri. Sofferenza quando Allegri gli mette contro Cuadrado, rischia su Gatti nel finale

FRATTESI 6,5. Tiene a lungo i giri bassi, salendo di tono solo dalla seconda metà del primo tempo in avanti. Dinamico e aggressivo, dove serve c’è sempre: da applausi una chiusura su Rabiot al 67’ che chissà se è un ‘passaggio di testimone’.

LOPEZ 7. Si ‘specchia’ in Paredes, da quale si stacca spesso alla ricerca di palloni su cui costruire la manovra. Ci prova anche dalla distanza in avvio di ripresa, trova Perin.

HENRIQUE 6. Parecchio nascosto tra le pieghe del match, da’ segno di se con qualche inserimento solo nella ripresa (25’ s.t. HARROUI 6. Intraprendente ma impreciso, al netto di un gran assist per Ceide che spreca)

BAJRAMI 6. Spreca una buona chance al 20’, alzando troppo la mira. Non è un esterno naturale e tende, suo malgrado, ad accentrarsi finendo per sbattere spesso su Kostic, più spesso su Danilo. Da una sua giocata l’autopalo di Gatti (33’ s.t. Zortea 6. Arremba: pure troppo….)

PINAMONTI 5. Solo corsa e sacrificio, per lui: i palloni giocabili sono pochissimi per l’arciere di Cles. L’impegno c’è, la sufficienza no (1’ s.t. Defrel 7,5. Fa 250 in serie A, Gregorio, e va anche vicinissimo, al 55’ al suo 50mo gol nella massima serie – c’è Perin – prima di trovarlo) LAURIENTÈ 5,5. Barbieri in prima battuta, Fagioli o Gatti in raddoppio: la ‘gabbia’ studiata da Allegri depotenzia il francese, che tuttavia a tratti disegna traiettorie d’autore. Ma servito sulla corsa, tuttavia, consegna al match solo qualche buona intuizione senza seguito (33’ s.t. Ceide 5,5. Su quel colpo di testa poteva e doveva far meglio)

Stefano Fogliani