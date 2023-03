Conte acciuffa il Formigine al 92’ La Cittadella non è più seconda da sola

cittadella

2

formigine

2

CITTADELLA: Chiossi; Sejdiraj, Pappaianni, Serra, Boilini (36’st De Lucca); Esposito E. (27’st Cinquegrano), Covili, Cannoni (15’st Vernia); Falanelli, Ridolfi; Esposito L. (15’st Conte). A disp. Fiorito, Galanti, Gobbi, Gollini, Pampaloni. All. Cattani

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Ricaldone, Caselli A. (26’st Iattici), Marverti, Ashong, Negri (41’st Gianelli), Caselli M., Habib, Cremaschi (16’st Hoxa), Digesù (10’st Ruini). A disp. Di Gennaro, Boschetti, Mondini, Balestri, Cavani. All. Sarnelli

Arbitro: Zampini di Ravenna

Reti: 13’ Caselli A., 19’st Ridolfi, 40’st Caselli M., 47’st Conte Note: ammoniti Ashong, Cremaschi, Falanelli

La Cittadella con un guizzo al 92’ di Conte acciuffa a San Damaso un ottimo Formigine, ma il pari è comunque un risultato negativo per la truppa di Cattani, agganciata dall’Agazzanese al 2° posto e con il Borgo San Donnino capolista di nuovo a +8 a 6 gare dalla fine dopo la vittoria sulla Fidentina. In avvio Falanelli mette a centro area una buona palla che Ridolfi non riesce a correggere in rete. All’8’ Marverti spara di sinistro, ma Chiossi è attento e devia in angolo. Al 13’ però Andrea Caselli batte Chiossi dal limite per l’1-0 ospite. Prima del riposo Falanelli da fuori area lambisce il palo alla sinistra di Cornia. Nella ripresa ancora Falanelli prova il sinistro da fuori area ma Cornia si accartoccia, poi l’attaccante mette un pallone che attraversa tutta l’area piccola del Formigine, ma nessuno interviene. Al 19’ arriva il pari su rigore di Ridolfi a ristabilire la parità. Al 40’ Formigine di nuovo avanti: Iattici riceve e crossa per l’ex di turno Matteo Caselli che di testa appoggia a porta vuota. La Cittadella prova il forcing finale e al 92’ è Conte a trovare il varco per il pareggio finale, che serve a poco alla Cittadella e consolida l’ottima stagione del Formigine, sorpassato però al 5° posto dal Colorno.