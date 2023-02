Contini col 4-3-3, brutte notizie per Balducci e Sall

CARPI

Matteo Contini si prepara a tornare al 4-3-3 per la sfida di domani a Bagnolo. L’ennesima gara che il Carpi affronterà in piena emergenza, con le notizie che arrivano dall’infermeria che continuano ad essere tutte negative. Come anticipato ieri la risonanza effettuata a Parma ha dato risposte preoccupanti sia per Balducci che per Sall, entrambi saranno rivalutati non prima di 10 giorni, ma rischiano di dover saltare anche tutto il mese di febbraio. L’assenza del portiere (fra i pali ancora Ferretti, salvo sorprese) e dell’attaccante senegalese si aggiungono per domani a quelle di Navarro e Ranelli, che ieri hanno lavorato a parte e potrebbero provare a rientrare fra la sfida di mercoledì 8 con l’Aglianese e quella di domenica 12 a Forlì. Da valutare poi Arrondini (foto), che non è al meglio ma dovrebbe comunque far parte dei convocati. Contini recupera invece Casucci dalla squalifica e nel 4-3-3 dovrebbe schierare l’ex Modena (in alternativa c’è Sabattini) a destra con il ritorno di capitan Calanca al centro al fianco di Boccaccini e Dominici a sinistra a completare la difesa che torna così a quattro. In mediana beretta e Bouhali saranno ai lati di Yabre, in attacco spazio a Stanco al posto dell’acciaccato Arrondini, con Cicarevic e Castelli ad agire come a Sant’Angelo ai lati dell’ex Imolese. Il Carpi troverà una Bagnolese gasata dalle 3 vittorie di fila e piena zeppa di ex, come mister Gallicchio ma anche il terzetto Ghizzardi-Uni-Bruno protagonista in maglia Athletic l’anno scorso e i carpigiani di nascita Quitadamo e Marani. L’anno scorso il Carpi sbancò Bagnolo per 2-0 nell’unica vittoria della gestione Togni (reti di Carrasco e Raffini), mentre nel 2003-04 finì 1-1 (Teocoli rispose a Fiorasi).

Anticipi. Sono 4 le sfide della 6^ di ritorno che si giocano oggi (14,30) in vista del turno di mercoledì 8: in campo Lentigione-Mezzolara, Ravenna-Crema, Corticella-Forlì e Prato-Salsomaggiore. Classifica: Giana 53, Forlì e Pistoiese 44, Carpi 38, sammaurese e Fanfulla 36, Aglianese e Ravenna 35, Riccione 34, Real Forte, Prato (-3) e Mezzolara 32, Crema 31, Corticella 30, Lentigione e Correggese 26, Sant’Angelo e Bagnolese 25, Scandicci 21, Salsomaggiore 7.

Giovanili. Doppio impegno casalingo per Juniores e Allievi biancorossi: la squadra di mister Gilioli, reduce dal colpo sul campo del Lentigione, attende alle 15 al ’Sigonio’ la Sammaurese che precede i biancorossi di 2 punti, mentre gli Allievi di Corradi dopo il 2-2 sul campo del San Paolo che ha fatto perdere la vetta (Medolla ora a +1) scendono in campo domattina alle 10,30 sempre al ’Sigonio’ contro la Modenese.

Davide Setti