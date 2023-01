Contini: "Sono soddisfatto, i ragazzi hanno dato tutto"

Matteo Contini applaude la "garra" del suo Carpi che ha rimontato il Prato al 91’. "I ragazzi hanno dato tutto con la testa, il cuore e gli attributi che ci erano mancati a Sant’Angelo – esordisce – per 45’ loro avevano più in mano il possesso palla, ma abbiamo preso due gol negli unici due tiri. Noi abbiamo avuto occasioni anche sullo 0-0, nel secondo tempo nel momento migliore abbiamo preso un gol che potevamo evitare, ma io guardo la prestazione e tutti hanno buttato il sangue. Sono felice per Olivieri e Stanco che hanno una grande gara, per Mollicone entrato con cattiveria giusta, mi dispiace che non abbia fatto gol. Siamo stati equilibrati anche nelle difficoltà, da vera squadra, e abbiamo pareggiato con merito". Per Fabio Varoli debutto stagionale. "Nel primo tempo loro hanno palleggiato molto e ci mettevano in difficoltò con i filtranti – racconta - ma nella ripresa siamo usciti molto bene, peccato per il 2-1 nell’unica azione, ma abbiamo creato tanto con cattiveria e meritavamo qualcosina di più. IL debutto? Con Boccaccini mi trovo molto bene, è stata una belle emozione tornare nel nostro stadio". Di altro tenore le parole del tecnico pratese Brando. "Sono orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo dominato il gioco sul campo del Carpi e siamo andati a un centimetro dal successo".

d.s.