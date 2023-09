Continuano le amichevoli pre campionato. Stasera e domani il torneo a Campagnola

Mancano una decina di giorni al via ufficiale della stagione, con la prima giornata dei tornei di volley minore, e le squadre modenesi stanno intensificando il lavoro preparatorio, con "allenamenti congiunti" che si susseguono quasi ogni giorno: complice la grande disponibilità di squadre di livello in pochi chilometri, le squadre modenesi effettuano ripetuti test, anche in tornei. E’ il caso del Torneo di Campagnola, che questa sera e domani vedrà in campo il Volley Modena, reduce da un secondo posto nel Memorial Iotti & Bellei che non soddisfa, affrontare in semifinale il Fatro Ozzano, mentre nell’altra semifinale le padrone di casa, squadra di B1 dove militano le ex-Montale Fronza e Bonato, se la vedrà con Collecchio. In campo questa sera anche Zerosystem S.Damaso ed Hidroplants Soliera 150, mentre ieri sera si è giocato Moma Anderlini – Stadium Drago Mirandola: mercoledì sera sono state ben cinque le amichevoli congiunte" giocate, con la National Villa d’Oro che ha maramaldeggiato con il Modena Volley, vincendo tutti e cinque i set giocati. Facile successo anche per la Kerakoll Sassuolo sull’Univolley Carpi per 4-0. Tra le ragazze, secca sconfitta della BSC Materials Sassuolo ad Alseno, mentre la Zerosystem S.Damaso ha superato 4-1 il CVR Reggio, e Moma Anderlini e VTB Bologna hanno pareggiato 2-2.

r. c.