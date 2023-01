"Continuiamo a lottare, terremo il secondo posto"

La Valsa Group mastica ancora amaro per la sconfitta in Coppa Cev maturata in Germania, ma riparte dalla consapevolezza che quel risultato si può ribaltare e dall’attualità che la pone in campionato di fronte a un altro ostacolo ostico e molto in forma, l’Allianz Milano, nella strada per mantenere il secondo posto e consolidare la presenza tra le prime quattro. Adis Lagumdzija, top scorer del match europeo con 28 punti, analizza allora l’ultimo match giocato e soprattutto la gara che domani attende i gialloblù nel capoluogo lombardo.

Lagumdzija, partiamo dalla sconfitta di Luneburg?

"In Coppa Cev è stata una partita difficile, quando perdi così non è semplice trovare le parole. Non abbiamo iniziato bene, contro una squadra che invece ci ha aggrediti fin da subito. Il Luneburg non ha grandi nomi, ma esprime un ottima qualità di gioco".

Quindi promettete battaglia al ritorno per passare il turno?

"Quanto il Luneburg possa avere picchi di gioco lo abbiamo imparato sulla nostra pelle e se ci aggiungiamo un palazzetto caldissimo e tutti gli errori degli arbitri ecco che viene fuori la difficoltà. Siamo partiti male, ma secondo e terzo e quarto set li abbiamo giocati bene, così come la parte centrale del tie-break. Sono convinto che nel match di ritorno giocheremo meglio".

Torniamo al campionato: domenica a Milano cercherete una rivincita?

"La partita con Milano ci ricorda quella persa all’andata, quando eravamo avanti 2-1 e anche nel quarto set avevamo più punti di vantaggio, quindi sì vogliamo rifarci".

Confermare il secondo posto fino alla fine della regular season è utopia?

"L’obiettivo del secondo posto è sicuramente possibile, però sappiamo che i match che ci aspettano sono difficili. Milano, Perugia e le altre non saranno avversari che ci lasceranno strada facilmente. Però noi lottiamo per rendere possibili obiettivi come il secondo posto".

E personalmente come valuta la sua stagione sin qui?

"Voglio continuare come sto facendo, giocare il meglio possibile, facendo più punti possibili. Andare avanti col lavoro che sto facendo adesso è la mia strada maestra. Mi aspetto di migliorare ancora, a partire dall’intesa con Bruno. Posso fare meglio col muro, con la battuta posso fare più ma non devo scordarmi l’attacco, quello mai".

Alessandro Trebbi