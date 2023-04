"Contro i bianconeri con la rabbia di Verona"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

"Domenico non sarà del match. Non ha recuperato dal problema all’adduttore che lo ha costretto ad uscire dal campo a Verona. Non è nulla di troppo grave e contiamo di riaverlo presto con noi, ma con la Juventus non c’è".

La prima riserva in ordine all’undici iniziale, Alessio Dionisi la scioglie subito, a far capire che, Berardi o non Berardi, il Sassuolo anti-Juventus se la giocherà a prescindere. Con Bajrami o Defrel ("non ho ancora deciso") al posto di Berardinho, e con motivazioni e voglia che restano intatte, anche dopo una sconfitta, quella a Verona, che il segno lo ha lasciato eccome. "Ci ha lasciato tanta rabbia, anche perché abbiamo fatto tutto noi: da parte mia nulla da dire sull’atteggiamento della squadra, ma abbiamo sprecato troppo e il risultato ci ha punito. Ma magari è una di quelle sconfitte che fa crescere anche se, ovviamente, avrei preferito un altro risultato. Diciamo che la rabbia per la sconfitta patita proveremo a metterla in campo contro i bianconeri", spiega l’allenatore del Sassuolo, che a traghettare la squadra dal Bentegodi ad una gara tra le più attese della stagione ci ha messo, immaginiamo, pochissimo. "Il luogo comune vuole che partite come quelle che ci apprestiamo a giocare si preparano da sole, ma è una gara che va comunque preparata e studiata in ogni dettaglio: dal punto di vista delle motivazioni ne propone di importanti, e del resto è importante la caratura dell’avversario, una delle squadre più titolate in Europa e più forti del campionato, cui è difficilissimo far gol. Dovremo essere attenti, determinati e prestativi, ma il nostro piano gara – spiega il tecnico neroverde – è fare la partita per vincerla".

Mica facile, e hai un bel dire che l’ombra lunga dei neroverdi si allunga sul corto muso del ‘Conte Max’: Dionisi la Juve l’ha già battuta una volta e l’impressione è che ripetere l’impresa non gli dispiacerebbe affatto, avvantaggiandosi magari delle tante gare che vedono i bianconeri andare in campo pressoché sempre.

"Possibile accusino qualche stanchezza, i nostri avversari, altrettanto possibile debbano rinunciare a giocatori importanti, ma parliamo sempre di una rosa attrezzata per sostenere anche i tour de force cui la sta sottoponendo il calendario. Si tratterà soprattutto di tenere i ritmi alti, attaccare gli spazi che ci lasceranno e soprattutto provare a prenderci la gara con il nostro gioco e la nostra qualità. Faremo in modo di essere pronti. Io, sulla mia squadra e su quello che è in grado di fare, resto fiducioso", termina Dionisi.