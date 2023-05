Contro i rossoblù prima vittoria in A Un match che i neroverdi soffrono

Precedenti quasi pari, tra Sassuolo e Bologna, che si incrociano, nella massima serie, per la diciottesima volta. Quattro pareggi, sette vittorie dei rossoblù e una di meno per i neroverdi, che tuttavia quando ricevono il Bologna incappano spesso in gara così così. Da qui si parte, allora, per sottolineare come delle sei vittorie contro il Bologna, solo due sono arrivate sul prato reggiano: la prima, storica, fu anche la prima vittoria del Sassuolo in serie A (ottobre 2013) mentre l’ultima risale al novembre del 2019 a confermare che il Sassuolo, in casa, il Bologna lo patisce parecchio.

Due vittorie, appunto: meno, il Sassuolo, in questo suo decennio di serie A sul proprio terreno ha raccolto solo contro Torino e Udinese a suggerire le attenzioni del caso: dopo l’acuto del 2019, infatti, la ‘storia’ di questo strano derby che derby non è, viste differenze di piazza, storia e lignaggio racconta, a chi lo ha visto giocarsi a Reggio Emilia, un pareggio (1-1) alla fine della stagione 202021 ed un mortificante 0-3 del dicembre del 2021 che ‘marchia a fuoco’ l’ultimo transito dei rossoblu sul prato reggiano. Vendicato al ritorno – il Sassuolo vinse con punteggio quasi identico (1-3) al Dall’Ara – ma la circostanza poco aggiunge a quella che resta una gara da ‘tripla’, come si conviene ai derby, e che vede affrontarsi squadre il cui unico obiettivo è quel ‘fare più punti possibili da qui a fine stagione’ che chissà quanto motiva gruppi che la carretta la tirano da Ferragosto e la dovrebbero tirare per un altro mese. Il valore aggiunto, al redde rationem in programma stasera, lo mette però la classifica. Il Bologna, infatti, ha due punti in più del Sassuolo: se i neroverdi vincono sorpassano e si intruppano nel ‘gruppone’ che punta l’ottavo posto. Se perdono, invece, considerato che sabato fanno visita all’Inter, per gli uomini di Dionisi diventa, inevitabilmente, tutto più complicato.

s.f.