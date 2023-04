Contro il Torino saga degli errori I baby fuori dalla sestina playoff

Torino

2

Sassuolo

1

Torino: Passador, Dembelè, Dellavalle, N’Guessan, Opoku, Savva, Ruszel, Silva, Dell’Aquila (38’ s.t. Ciammaglichella), Njie, Caccavo (38’ s.t. Corona). All. Scurto (Servalli, Brezzo, Gaj, Wade, Anton, Rettore, Ansah, Ruiz, Marchioro, Capac, Makadji)

Sassuolo: Zacchi, Cannavaro (24’ s.t. Cinquegrano), Miranda, Loeffen, Pieragnolo (45’ s.t. Ryan), Abubakar (24’ s.t. Leone), Casolari, Kumi (93’ Baldari), D’Andrea, Bruno; Russo. All. Bigica (Theiner, Baldari, Ajayi, Lolli, Foresta, Ryan, Martini, Zaknic, Gori)

Arbitro: Andreano di Prato (Biffi, Brunetti)

Reti: 19’ s.t. Dell’Aquila, 36’ s.t. Bruno (rig.), 44’ s.t. Savva

Note: ammoniti D’Andrea, Bruno, Pieragnolo, Dellavalle, Dell’Aquila

Resta nel cassetto, il sogno della Primavera neroverde di consolidare la propria classifica da big dentro la sestina playoff del campionato Primavera.

Sassuolo più pericoloso ma alla fine sconfitto, che ha di che rimpiangere una partita che ha rischiato di perdere, aveva riacciuffato e alla fine ha perso, nonostante il tanto costruito. Pericoloso con una tripla palla gol già al 28’, poi con Russo al 35’, l’undici di Bigica, ha pagato dazio alla poca concretezza sotto porta, alle tante occasioni sprecate.

Al 64’, infatti, il Torino passa in vantaggio, complice un errore in disimpegno dei neroverdi che garantisce palla comoda per Dell’Aquila che entra in area dalla destra e in diagonale batte Zacchi. Il Sassuolo non ci sta e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio. Al 74’ potente mancino di Russo deviato in angolo, al 77’ traversa di Kumi con un gran tiro da fuori area, all’80’ ancora Russo che manda alto di destro. Una serie di azioni che avrebbero potuto ristabilire l’equilibrio del match

Il pari comunque, a questo punto meritato, arriva all’81’ con un rigore trasformato da Bruno che sembrava poter mettere al riparo i neroverdi da una sorpresa che arriva invece nel finale, quando Savva condanna il Sassuolo e manda in orbita i granata.

s.f.