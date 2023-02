Contro l’Ascoli cambio sulle corsie esterne

Il tema "terzini" ce lo porteremo fino al termine della stagione, inutile negarlo. Sin dalle prime partite, sin da quando ci si interrogava sul futuro di Paulo Azzi, futuro inteso non solo sul mercato ma pure tattico, in un ruolo che non in serie B non aveva mai ricoperto e di fatti il brasiliano ha poi mostrato alcune lacune nel corso del girone di andata. La trasferta di Reggio Calabria ha certamente mostrato che in determinati momenti, ancora oggi sugli esterni il Modena commette qualche piccolo errore che costa caro alla squadra di Tesser. Tali errori sono stati analizzati in questi giorni da squadra e staff tecnico, i canarini non possono permettersi di ricommetterli domani sera con l’Ascoli ma da qui a dire che la prestazione di Fabio Ponsi (ad esempio) sia stata da bocciare, ce ne passa. Nel senso che il ragazzo gode della stima del tecnico e, in particolare sul primo gol, viene sottolineata anche una buona dose di sfortuna. Ad ogni modo, nessuna bocciatura.

Tuttavia, gli impegni ravvicinati impongono alcune riflessioni fisiche e psicologiche, ecco perchè rispolverare l’esperienza di Francesco Renzetti rappresenterà mossa da non sottovalutare in vista della partita di domani sera, anche per provare a sfruttare la qualità che l’ex terzino del Chievo ha sempre messo dal fondo. Qualità che attaccanti come Strizzolo e Bonfanti potranno e dovranno accogliere come importante opportunità in fase offensiva, il Modena ha anche bisogno di questo per essere incisivo contro una squadra che sta facendo anche della fase difensiva uno dei punti di forza portato in dote da Breda. Riecco Renzetti a sinistra, dunque. Sulla destra rientra Oukhadda dalla squalifica, così il Modena dà una rinfrescata alle corsie laterlali dopo Reggio Calabria. Rinfrescata che Tesser ha bisogno di dare anche al centrocampo dove torneranno a disposizione Poli ed Armellino, seppur sia tutto da constatare il minutaggio che avranno nelle gambe. Un sinonimo di freschezza, però, porta il nome anche di Edoardo Duca e quello di Nicola Mosti. Spesso ci si dimentica di quei giocatori che nel mercato di gennaio appaiono fuori dal progetto, ma sono risorse e come tali dovranno essere utilizzati.

Nel frattempo, sono 1.203 i biglietti venduti per la partita di domani al Braglia. Potenzialmente il pubblico di Modena confermerà la media stagionale sfiorando gli 8.000 spettatori per una di quelle gare che, nell’arco di una stagione, fanno spesso la differenza.

Alessandro Troncone