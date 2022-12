Contro l’Inter le prove generali Obiang e Henrique per la mediana

L’amichevole contro l’Inter è ormai dietro l’angolo e alzi la mano chi non si aspetti, domani, di capire che tipo di Sassuolo ricomincerà, il prossimo 4 gennaio, il suo cammino in campionato contro la Sampdoria. È l’ultima amichevole di questa lunga parentesi che ha visto il Sassuolo battere l’Olympique Marsiglia, soccombere contro il PSV Eindhoven ed a Empoli, ritrovare Defrel per l’attacco e perdere Lopez per la mediana, ed è anche la possibile prova del nove per quella squadra che Dionisi sta plasmando, quella di domani contro i nerazzurri. Chiedendo più efficacia offensiva a Pinamonti e più costanza a Traore, spostato in occasione delle ultime due uscite a centrocampo, e soprattutto cercando di capire chi tra Obiang ed Henrique garantisca quel che serve ad una mediana che almeno fino a metà gennaio potrebbe trovarsi costretta a fare a meno di Lopez. L’Inter, da questo punto di vista, è il test che serve, anche per verificare una condizione di gruppo che non può non risentire di questa lunga – e inedita – pausa. Test che serve non solo alla squadra, tra l’altro: in occasione della partita amichevole contro i nerazzurri per ogni biglietto venduto verrà donato un euro alla raccolta fondi attivata dalla società neroverde con l’ospedale di Sassuolo per l’acquisto di un dispositivo per l’isteroscopia, procedura finalizzata a diagnosticare e trattare diverse condizioni patologiche femminili. I biglietti sono acquistabili online nella sezione biglietteria e presso i botteghini del Mapei il giorno della gara.

s.f.