"Contro Modena dovremo essere pazienti"

Lato Perugia, la presentazione del match è affidata al regista Simonte Giannelli, dopo la vittoria in Supercoppa Italiana e Biella e la sconfitta dopo due ore e mezza contro Civitanova: "Torniamo al PalaBarton davanti ai nostri tifosi – racconta Giannelli – dopo oltre venti giorni molto intensi, con una Supercoppa in più che vogliamo festeggiare insieme al nostro pubblico e consci di avere di fronte, dopo quelli giocati a Biella e dopo Civitanova, un altro match di cartello ed affascinante". Una rivale come la Valsa Group non è da prendere sotto gamba secondo il campione del mondo per Nazionale e per club: "Dall’altra parte della rete troveremo Modena, cioè una squadra di grande tradizione, di altissimo livello e con tanti grandi campioni nel proprio roster. Come sempre accade ormai nel campionato italiano sarà una partita dura, complicata, che dovremo essere in primo luogo bravi ad interpretare e nella quale dovremo saper essere pazienti e pronti a sfruttare al massimo le occasioni che ci si presenteranno. Penso che il saldo battutaricezione, come spesso capita, potrà essere decisivo per spostare l’ago della bilancia della gara da una parte o dall’altra. Noi ci stiamo preparando nel migliore dei modi e, con l’aiuto del pubblico del PalaBarton, puntiamo a tornare al successo in Superlega".

a. t.