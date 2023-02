"Contro Siena vogliamo tenerci stretta la seconda piazza"

Si riparte da Siena, ed è una ripartenza ghiotta per una Valsa Group che non vuole più fermarsi, vuole rimanere attaccata a Trento fino alla fine, per andarsi a giocare il secondo posto in un vero e proprio spareggio all’ultima giornata. Non che cambi moltissimo né per gli accoppiamenti né per le coppe europee, ma arrivare secondi e non terzi garantirebbe a Modena intanto il fattore campo in un’eventuale semifinale e poi, probabilmente, un accoppiamento più ‘dolce’ per i quarti. Tra sabato 4 febbraio e domenica 12 Bruno e compagni affronteranno le due squadre che momentaneamente occupano in coabitazione l’ultimo posto in classifica a quota 14 punti: Siena appunto, tra due giorni, attualmente penultima in virtù di una vittoria in più, e Taranto il 12 febbraio. Un’occasione più unica che rara per cementare la terza posizione e provare ad attaccare la seconda, quella che il calendario offre ai gialloblù: Trento infatti giocherà prima a Taranto e poi in casa con Perugia, mentre dietro una Lube ancora non uscita dalla crisi affronterà Cisterna e Siena e Piacenza se la vedrà con Perugia e Milano. In mezzo la trasferta di Lubiana in Coppa Cev, cui Modena ormai punta decisa, con un Rousseaux in più? Il giocatore belga è stato tesserato col numero 14, difficile vederlo già in campo contro Siena ma nei match successivi potrebbe assolutamente essere già pronto a dar fiato ai martelli gialloblù. In questo senso Alberto Casadei e tutta la società devono completare la documentazione da inviare alla Cev entro lunedì 6 febbraio: una data di certo non insormontabile, ecco perché quasi sicuramente Rousseaux sarà con la squadra in Slovenia e chissà che Andrea Giani non voglia provarlo fin da subito nelle rotazioni di cambio per i martelli.

Tommaso Rinaldi. A metà settimana è il numero 90, ormai un pilastro e una certezza dei sei più uno modenese, a fare il punto della situazione in casa gialloblù: "Ormai è da tanto che siamo in questa seconda-terza posizione, abbiamo fatto molti punti con molte squadre importanti e faremo di tutto per mantenere la posizione in chiave play off anche nell’ultima metà del girone di ritorno. Le prossime partite sono fondamentali per mantenere la posizione. Siena? È vero che viene da tre vittorie consecutive e che lotterà all’ultimo sangue per salvarsi, ma anche noi abbiamo sempre il coltello tra i denti e non vogliamo lasciarci sfuggire le occasioni che ci capiteranno". Focus poi sulla stanchezza: "A volte si sente – racconta Rinaldi – perché ci sono settimane in cui giochiamo tre partite e non è facile, ma non può mai essere una scusa. Anzi, diamo ancora di più per finire al meglio la stagione in questo rush finale cui teniamo tanto". Infine discorso sulla Nazionale, partendo dalla presenza di Fefè De Giorgi in tribuna al PalaPanini nel mercoledì di Coppa Cev contro Luneburg: "Ovviamente per me è un obiettivo. Cerco di ritagliarmi un posto nella Nazionale seniores, spero di vivere un’estate lunga vestendo d’azzurro".

Alessandro Trebbi