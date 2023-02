"Contro Verona sarà come una finale"

Un Andrea Giani concentrato come non mai sul presente, su quello che verrà tra un giorno o due, nell’immediatezza e non sul futuro, sia che si parli di Coppa Cev, figuriamoci se l’orizzonte diventa quello della prossima stagione. Ora la concentrazione massima va sulle ultime partite di regular season, quelle che dovrebbero confermare la Valsa Group tra le prime tre della classe e potrebbero addirittura consegnarle il secondo posto meritatamente conquistato domenica scorsa: "Un finale di stagione importante – racconta il ‘Giangio’ – perché adesso affrontiamo tre partite di livello e se vogliamo confermare questa posizione ci servono tre risultati importanti".

Intanto si parte da Verona, una sfida dura contro un’avversaria in forma?

"Verona è competitiva, una squadra molto fisica che quando gioca in casa gioca molto bene. Come tutte le partite di questa stagione però sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più, in un banco di prova molto importante. Sono match che vanno approcciati come una finale, sarà importante la ricezione, sarà importante la battuta".

Pensate già al possibile spareggio per il secondo posto con l’Itas?

"Trento? Intanto stiamo pensando a come apportare migliorie per avanzare ancora nella qualità del nostro sistema di gioco".

Che giudizio esprime sulla stagione che state vivendo?

"Stiamo facendo una bella stagione, è un gruppo che è cresciuto molto anche a livello individuale. Sappiamo però che ciò che abbiamo fatto fino a oggi non basta, se vogliamo sognare dobbiamo fare un passettino in avanti. Queste partite ci servono proprio per questa crescita, per andare oltre i nostri limiti".

In Coppa Cev la semifinale sarà col Belchatow di Andrea Gardini: una sfida complicata?

"Belchatow è una squadra tosta, che affronteremo all’interno di una serie di partite particolari: hanno fatto un cambio di allenatore dentro una stagione complessivamente non buona, ma i giocatori che hanno in rosa sono importanti. Giocheremo contro di loro fra tre settimane però, abbiamo iniziato a studiarli oggi ma in mezzo ci sono altre partite decisive per la regular season, dobbiamo assolutamente pensare a quelle".

Infine il mercato: dove sarà Andrea Giani nella stagione 202324?

"Il mercato? Fa parte della programmazione delle squadre. La mia posizione è stata sistemata all’inizio di questa stagione con un contratto di più anni. La mia filosofia è finire di giocare e poi si pensa al futuro, la pensavo così anche da giocatore: dopo si decide se continuare oppure no. Stiamo giocando una bella stagione, tutte le energie devono stare lì, non sul prossimo anno. Anche per questo il peso che diamo alle voci e ai commenti è diverso".

Alessandro Trebbi