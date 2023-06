Convocazione in Nazionale Under 17 per Teresa Messora, Symbol Amatori 1945 festeggia

Smaltita un pochino la delusione per la mancata promozione in A1, ed in attesa di conoscere le prime mosse di mercato della Symbol Amatori 1945, il club modenese festeggia la meritata convocazione in nazionale Under 17 della propria giocatrice Teresa Messora, talento classe 2009 di formazione e crescita all’interno della società. La ragazza si era già messa in mostra ai recenti campionati Nazionali Under 15, ed il c.t. delle Azzurrine Massimo Giudice l’ha premiata con la chiamata per il raduno di Recoaro dal 21 al 24 agosto prossimi, anche se lei, come solo altre due ragazze, è ampiamente sotto il limite di età. A proposito di settori giovanili, la Federazione ha ufficializzato le classifiche dei Trofei Bonacossa e Tiezzi: la Symbol Amatori è 22ª nel primo, e 33ª nel secondo, dove invece è preceduta dalla Pico Mirandola 27ª, e dove per la prima volta compare al 39° posto anche la Aldo Baraldi Avia Pervia, società nata nel ricordo del compianto campione di hockey dei due scudetti.

Riccardo Cavazzoni