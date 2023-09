Coppa Città di Maranello, al via 160 esordienti

Saranno ben 160 gli esordienti al via a Maranello per la 54^ Coppa Città di Maranello Memorial Giordano e Silvano Giusti, mentre un centinanio di Giovanissimi gareggeranno a Massa Finalese nel 7° Memorial Samuele Schiavina. In Olanda Gaia Masetti concluderà la breve corsa a tappe in e Luca Paletti il Tour della Cina Orientale. A Maranello nel classico appuntamento di fine stagione alle 9,30 verranno presentati i Team davanti al monumento di Ferrari e poi dopo l’inno nazionale alle 10 verrà dato il via da una Ferrari: i concorrenti dovranno percorrere il circuito Maranello-Pozza-Gorzano- Maranello 7 volte e all’8° giro a Gorzano gireranno a sinistra per andare a contendersi il successo sull’erta di S.Venanzio. Al termine le premiazioni sempre davanti al monumento di Enzo Ferrari. L’organizzazione sarà curata dalla Ciclistica Maranello, premiata con medaglia di bronzo del Coni per i suoi primi 55 anni di attività.

Andrea Giusti