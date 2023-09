Coppa di C1, debutto amaro per Montale e Sassuolo

È cominciata male l’avventura delle due modenesi impegnate nel debutto di Coppa di C1 ed entrambe sconfitte nella prima giornata del girone "A".

MONTALE. Il Montale (ancora senza l’ultimo innesto Nicolò Cellurale) ha ceduto 7-2 a Colorno sul campo del Due G Fustal Parma, trascinato dai gol dei due ex cavezzesi Di Norcia e Massaro. "Orange" in vantaggio subito con Pecorari per l’1-0 che è rimasto fino al 12’, poi prima del riposo i ducali la ribaltano sul 2-1. Nella ripresa il Due G trova il 3-1 e in ripartenza colpisce ogni volta con cinismo fino al +5, chiuso dalla rete montalese di Mouhcine nel finale.

SASSUOLO. Sabato da dimenticare per i neroverdi, travolti 12-2 a Castell’Arquato dai piacentini del Baraccaluga in una gara già compromessa all’intervallo con i padroni di casa avanti 7-2 e poi capaci di chiudere i conti con un altro parziale di 5-0 nella ripresa. Per i neroverdi di Aguzzoli, privi di Bovolenta, Greghi, Galletta e Pureza, le reti portano le firme di Bellucci e Candeloro.

SITUAZIONE. Parma e Baraccaluga scattano dunque in vetta al girone "A" di Coppa con 3 punti, mentre Sassuolo e Montale rimangono a zero. Prossime giornate: mercoledì 11 ottobre alle 21 Sassuolo-Parma e Montale-Baraccaluga, poi la 3^ giornata sabato 2 dicembre con Sassuolo-Montale.

AMICHEVOLE. Ieri a Cavezzo il Modena Cavezzo ha superato 6-1 la Pro Patria San Felice: reti gialloblù di Jezin (2), Dudu Costa, Amarante, El Madi e Cellurale.

d.s.