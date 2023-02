Sotto 3-0 a fine primo tempo e poi 4-1 a 15’ dalla fine, il Maranello ha messo a segno in Coppa di Prima mercoledì sera un’impresa epica, raggiungendo sul 4-4 il San Prospero Correggio con i gol di Montorsi, Ogbeide e Fontana e poi battendolo ai rigori. Una rimonta da record che è valsa il pass per la semifinale, penultimo atto di un cammino che consegnerà alla vincente la pole per il ripescaggio in Promozione. "Una cosa del genere non l’avevo mai vista – spiega il ds maranellese Daniele Giovanelli – così come nessuno era riuscito quest’anno a farci 4 gol. I ragazzi però non hanno mai mollato e si sono meritati il successo". Il Maranello, già primo in campionato a +1 sulla Madonnina, ora attende il sorteggio per l’avversaria (gara secca in campo neutro): le rivali possibili sono i parmensi del Soragna decimi in Prima "A", i bolognesi del Felsina primi a +12 sulla seconda nel girone "E" ("è la squadra da evitare, con una rosa quasi da Eccellenza" spiega Giovanelli) o i romagnoli del Civitella, quinti in Prima "G". Al Maranello rientreranno gli squalificati Annovi e Shpijati, ma non Guidetti.

d.s.