Coppa di Prima, Maranello cerca il pass per le semifinali

Dopo 3 mesi e mezzo dall’ultimo turno giocato a inizio novembre torna stasera in campo la Coppa di Prima categoria, con le 8 squadre rimaste in gara che si giocano i quarti (ore 20,30), a caccia di un trofeo che a fine stagione metterà la vincente in pole per il ripescaggio in Promozione. L’unica modenese rimasta è il Maranello, già capolista di Prima "D", che stasera riceve al "Ferrari" i reggiani del San Prospero Correggio (si gioca in gara secca, in caso di parità si tirano direttamente i rigori). La truppa di Vincenzo Russo ha fatto fuori il Nonantola (3-0 fuori casa), il Pavullo (4-1 sempre fuori), il Monteombraro ai rigori (1-1 al 90’) e negli ottavi i reggiani della Virtus Libertas (3-1), mentre il San Prospero Correggio di mister Morellini – secondo nel girone "C" a -1 dal Daino – ha eliminato Virtus Correggio, Reggiolo, Daino e Sammartinese. Le altre gare sono Soragna-Sorbolo, Felsina-Pontevecchio e Civitella-Riccione. TERZA "A". Stasera alle 20,30 in campo due recuperi Bortolotti-Real Modena e Real Dragone-Eagles Sassuolo.

d.s.