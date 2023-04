Coppa di Prima, niente finale per il Maranello La spunta il Felsina ai tempi supplementari

felsina

maranello

(dopo i supplementari)

FELSINA: Tunioli, Magli, Sabbi, Bolelli (106’ Iovino), Cristiani, Garuti, Frau, Cordoni, Luppi (88’ Mannocci), Betti (77’ Hinek), Costantini. A disp.: Bertocchi, Donvito, Gamberini, Blandamura, Gentilini, Cissè. All.: Ansaloni

MARANELLO: Innocenti, Annovi (91’ Fontana T.), Orlandi, Montorsi (117’ Nuozzi), Ogbeide, Sula (87’ Russelli), Baafi, Fontana D., Smaldone, Saguatti, Shpijati (65’ Pugna). A disp.: Trenga, Bonelli, Corradini. All.: Russo

Arbitro: Giorgini di Cesena

Reti: 107’ Sabbi, 124’ Frau

Note: ammoniti Ogbeide, Sula, Fontana Dario, Costantini, Bolelli, Luppi (dalla panchina), Sabbi, Montorsi, Russelli

Si ferma in semifinale la marcia del Maranello nella Coppa di Prima. Contro il Felsina già promosso e ancora imbattuto la squadra di Russo si arrende ai supplementari dopo lo 0-0 dei 90’. La gara si sblocca al 107’ quando Sabbi dalla tre quarti sinistra cerca un traversone che diventa un tiro, Innocenti pasticca e la palla va in rete. Al 123’ Naafi ha la palla del clamoroso pareggio, ma il suo diagonale termina a lato da un metro e sulla ripartenza arriva il 2-0 in contropiede di Frau.

Esoneri. Salta un’altra panchina in Eccellenza: l’Arcetana terz’ultima ha esonerato Pier Francesco Pivetti e ha scelto Ivano Rossi, ex Campagnola. Intanto Michele Cavuoto sul suo addio dal Fiorano ha specificato che "non mi sono dimesso ma sono stato esonerato dal ds Ferrari".

Eccellenza. Borgo San Donnino-Castelfranco si rigioca mercoledì 12 aprile alle 20,30.

PLayoff. A Modena il 234 andata playout di Seconda e quarti playoff di Terza, il 304 ritorno playout e semifinale playoff di Seconda e semifinale playoff di Terza, il 75 finale playoff di Seconda e Terza.

Terza "B". San Paolo-Limidi è rimasta sul 2-0 anche nel proseguimento dei 34’ giocati ieri dopo l’infortunio di domenica dell’arbitro.

d. s.