Coppa di Seconda, oggi il sorteggio per gli abbinamenti

Le formazioni di Seconda categoria conosceranno oggi il proprio cammino in Coppa di Seconda: alle 12,30 con diretta sulla pagina Instagram "lndmodena" si svolgeranno i sorteggi del primo turno a eliminazione diretta, in cui figurerà anche una "X" che dovrebbe essere la Fonda Pavullese, alla finestra per il ripescaggio dalla Terza fino al Consiglio di Stato del 29 agosto. Oggi, salvo cambio di programma, si conosceranno anche gli accoppiamenti della Coppa di Terza.

Coppa. Cambiano alcuni campi per domenica (ore 17): in Coppa di Eccellenza Correggese-Formigine si gioca al "Borelli" campo "C", in Coppa di Promozione United Carpi-Cdr Mutina è allo "Zaccarelli" di Carpi. Intanto sono usciti i campi ufficiali della stagione: in Promozione la Cdr comincia al "Rognoni" in attesa di Campogalliano, il Fiorano a Spezzano in attesa del "Ferrari", in Prima il Ganaceto torna al "Bisi", la Virtus Cibeno gioca a Fossoli, il Solignano resta a Castelvetro.

d.s.