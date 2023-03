Coppa di Terza, finale a Castelfranco Stasera due recuperi

Sarà lo stadio "Ferrarini" di Castelfranco a ospitare mercoledì 29 marzo alle 20,30 la finale della Coppa "Ghirlandina Città di Modena" di Terza categoria fra San Paolo e Terre di Castelli: una cornice prestigiosa per la sfida fra i gialloblù che sono secondi nel girone "B" dietro al Limidi già promosso e i vignolesi, che invece ad oggi sarebbero fuori anche dai playoff del girone "A". La vincente della Coppa, a differenza degli anni scorsi, però non sarà la prima ripescabile, ma verrà dopo le 14 vincenti dei playoff della regione.

STASERA. Sono due i recuperi in programma stasera (20,30). In Seconda "E" la Spezzanese riceve la capolista Rubierese, coi fioranesi attualmente a +3 sulla zona playout e i reggiani che a +5 sull’Ubersetto con una gara in più vincendo possono ipotecare la Prima, che sarebbe matematica vincendo anche domenica. In campo anche in Terza "A" Bortolotti-Prignanese a Pievepelago, gara che in caso di successo può mandare gli ospiti in zona playoff.