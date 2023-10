Coppa Eccellenza, Terre di Castelli vince ai rigori

TERRE DI CASTELLI

10

ROLO

9

(ai rigori, 1-1 al 90’)

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Cornia (78’ Gargano), Ben Driss, Ferrari, Gozzi, Hajbi, Hoxha (81’ Prandini), Pampaloni, Stanco (73’ Scarlata), Esposito E. (59’ Pigozzi), Uhunamure (59’ Esposito L.). A disp: Lenzi, Massari, Dembacaj, Bruno. All.: Domizzi

ROLO: Grigoli, Ranieri, Galli, Buffagni, Minutolo (9’ Errichiello), Budriesi, Serroukh, Faraci (76’ Tamagnini), Lotti (76’ Napoli), Lari, Fofana. A disp: Lugli, Annarumma, Amedei, Scacchetti, Amura, Coviello. All.: Ferraboschi

Reti: 39’ Buffagni, 72’ Hoxha

Note: ammoniti Budriesi, Ranieri, Ferrari, Lotti, Grigoli e Pigozzi

Il Terre di Castelli stacca il pass per i quarti della Coppa di Eccellenza battendo ai rigori il Rolo, al termine di una gara tesa, che ha visto la squadra di Domizzi fallire un penalty proprio al 90’. Oronero rivoluzionati con 8 cambi rispetto al campionato e con l’esordio assoluto di Ben Driss (2005). Al 30’ Hoxha calcia a colpo sicuro ma viene rimpallato, al 39’ però Buffagni su angolo di testa fa 1-0. Al 58’ Emanuel Esposito decide di calciare invece di servire il liberissimo Uhunamure. Al 72’ Luca Esposito da sinistra mette sui piedi di Hoxha la palla del pareggio. Nel forcing finale da registrare un mancato aggancio di Scarlata ad un metro dal gol ed un tiro di Ben Driss parato da Grigoli. Quando tutto sembra volgere al termine al 94’ da una palla lunga Esposito Luca viene platealmente steso in area; rigore che lo stesso giocatore si fa parare Grigoli e sul tap in spreca da un metro. Ai rigori sbaglia Tamagnini mentre Gargano regala il pass al Terre di Castelli. RICORSO. Che beffa per la Spezzanese (Seconda "E") che chiedeva la riduzione della squalifica di 5 giornate del capitano Daniele Ruini. La Corte d’Appello non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche modificato in peggio la decisione del Giudice di Modena, ampliando da 5 a 8 i turni di stop.

d.s.